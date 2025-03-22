Обмен валюты, конфискация и курс — что надо знать о долларах и евро в апреле

Вывеска обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Имея наличную валюту, следует знать о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть. Владельцев купюр долларов и евро могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму. В некоторых случаях деньги конфискуют, а стоимость не возместят.

Сайт Новини.LIVE отвечает на пять вопросов об иностранной валюте, которые волнуют большинство украинцев.

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1. Почему доллары и евро изымают без компенсации

Если при обмене иностранной валюты у сотрудника банка или финансового учреждения возникнут сомнения в подлинности либо платежности купюр, их конфискуют для проверки. Валюту отправляют в уполномоченное подразделение Национального банка на бесплатное исследование.

В случае обнаружения подделки всю наличность отдают в полицию для проведения расследования. А владельцу не компенсируют потерю долларов или евро. Если же банкноты настоящие, то НБУ должен начислить соответствующую сумму денег для возмещения клиенту.

2. Почему за валюту могут посадить

Украинцам грозит реальный тюремный срок за эксплуатацию фальшивых долларов/евро. Незаконными считаются такие действия:

изготовление;

хранение;

покупка;

перевозка;

пересылка;

сбыт.

Согласно статье 199 Уголовного кодекса, наказанием за сознательное использование подделки является лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Если нарушить закон повторно, грозит заключение на 5-10 лет с конфискацией имущества. Приговор ужесточится до 8-12 лет лишения свободы в случае исчисления суммы в особо крупном размере.

3. От каких долларов лучше избавиться украинцам

Некоторые недобросовестные обменники могут отказывать в покупке долларов давних годов эмиссии. Были случаи установления двойных курсов или дополнительной комиссии для купюр 1996-го, 2003-го, 2006-го и других годов выпуска.

"В Комитет поступили обращения граждан, которые жалуются на двойные курсы обмена валют на доллар. Аферисты снова проснулись и зарабатывают маржу себе в карман. Правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками", — написал в Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Эта проблема существует в Украине давно, и хотя НБУ пытается с ней бороться путем больших штрафов и аннулирования лицензии, учреждения продолжают неправомерную деятельность. Поэтому украинцам стоит как можно скорее продать старые доллары или заменить купюры на новые, чтобы не рисковать в будущем.

4. Какие евро не стоит покупать украинцам

С номиналами евро тоже не все гладко. Европейский центральный банк давно отказался от печати 500 евро из-за большого количества подделок. И хотя номинал остается действительным платежным средством, с его использованием могут возникнуть проблемы.

Лучше никогда не покупать 500 евро на черном рынке, поскольку риск наткнуться на фальшивку очень высокий. Такую наличность не удастся сдать в обменник, ведь ее конфискуют без выплаты возмещения. Поэтому результат один — потеря собственных денег.

Не исключено, что со временем подобный результат ожидает 200 евро. В течение следующих нескольких лет ЕС планирует полностью обновить дизайн валюты. И одновременно рассматривает вариант отказа от печати крупного номинала. Лучшим вариантом будет хранить сбережения банкнотами в 50 и 100 евро.

5. Вернется ли фиксированный курс доллара

В Национальном банке Украины дали эксклюзивный комментарий редакции Новини.LIVE о возможности возвращения фиксированного режима курсообразования. От него отказались в октябре 2023 года, но с тех пор американская валюта значительно подорожала.

Рекорд зафиксировали в январе 2025 года — 42,28 грн/долл. А полтора года до этого официальный курс находился на уровне 36,56 грн/долл.

Однако в НБУ пока не рассматривают вопрос отказа от режима управляемой гибкости, при котором показатели определяются операциями на межбанковском рынке. Потому что жесткие валютные ограничения со временем накапливают дисбалансы и приводят к серьезным проблемам.

"То, что курс с октября 2023 года определяется ситуацией в экономике, позволяет избегать накопления дисбалансов, которые создавали угрозу развертывания валютного кризиса. Курс медленно восстанавливает свою роль поглотителя шоков", — ответили в НБУ на запрос Новини.LIVE.

В регуляторе считают кратковременные колебания в обе стороны лучшим решением для валютного рынка Украины. Динамика позволяет усиливать устойчивость, минимизируя разницу между наличным и официальным курсом доллара.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, финансист Андрей Шевчишин спрогнозировал завершение нисходящей тенденции на валютном рынке Украины в ближайшее время. По его мнению, официальный курс доллара скоро начнет подниматься, а период небольшого усиления гривны завершится.

Также мы писали, удастся ли украинцам обменять доллары со специальным символом возле серийного номера. Если на купюре напечатана звездочка, не стоит волноваться о ее продаже — символ никоим образом не влияет на номинальную стоимость банкноты.