Обмін валюти в Україні — від яких доларів краще відмовитися у 2025 році

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українцям, які мають валютні заощадження, бажано замислитися над купюрами доларів, які вони планують обміняти в майбутньому. Бо з деякими американськими банкнотами можуть виникнути непередбачувані проблеми. Краще позбутися їх завчасно, щоб мінімізувати ризики.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари не бажано тримати українцям у 2025 році.

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Мова не про те, щоб викинути банкноти чи забути про їх існування. Треба лише замінити купюри на новіші, перевести в іншу валюту, зокрема гривні тощо. Не всі фінансові установи погоджуються приймати долари ранніх років емісії, наприклад, 1996-го, 2003-го та інших.

Ця проблема існує в Україні давно: обмінники встановлюють подвійні курси або додаткову комісію, якщо клієнт хоче продати старі долари. Це незаконно, проте випадків недотримання вимог багато. Національний банк намагається боротися з недобросовісними учасниками ринку, але всіх позбавити ліцензії не вийде.

Подвійний курс долара в обміннику. Фото: Данило Гетманцев/Telegram

Так звані "білі" долари (надруковані до 2009 року) здатні принести власникам незручності під час валютно-обмінних операцій. І хоча регулятор запевнив, що забороняється розрізняти банкноти за номіналом, дизайном або роком емісії, повністю викоренити проблему дуже важко.

Тому рекомендується перевірити наявність в заощадженнях доларів ранніх років емісії та замінити їх на новішу готівку. Як альтернатива — можна одразу перевести в гривні, якщо є потреба отримати національну валюту.

НБУ просить повідомляти про випадки встановлення подвійних курсів/комісії в обмінних пунктах, аби регулятор миттєво реагував на неправомірну діяльність.

Чи потрібно міняти долари в березні

В лютому 2025 року офіційний курс гривні до долара опустився нижче психологічної позначки — 42 грн/дол. Показники перебувають на рівні, який спостерігався у другій половині 2024 року. Враховуючи закладений у державному бюджеті курс 45 грн/дол., постає питання, чи варто купувати валюту в березні, поки вона відносно дешева.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що нинішня динаміка не передбачає значну вигоду пересічним українцям.

"Той, хто працює на ринках професійно, де мільйони гривень фігурують, там інші поради. Але для простих громадян ці тенденції нічого не значать. Гривня буде поступово дешевшати протягом 2025 року, але повернути інвестиції в долари українці зможуть нескоро", — зауважив експерт.

Іншими словами, необхідно зважати на обсяг інвестицій та порахувати, яку фінансову вигоду принесе різниця в курсових показниках. Якщо просто купити 100 доларів і чекати дорожчання валюти, то нічого виграти не вдасться.

Нагадаємо, іноземну валюту номіналом 500 євро давно не випускають через загрозу підробок. Центробанк відмовився від друку купюр, оскільки шахраї найбільше фальсифікували саме 500 євро. Проте українці можуть обміняти номінал чи використати його в розрахунках.

Також ми писали, що долари і євро втрачають позиції найвигіднішої валюти для заощаджень. Через нестабільність курсових показників інвестори більше вкладаються у золото, яке останнім часом значно подорожчало. Ріст вартості дорогоцінного металу зумовлений геополітичними ризиками.