Золото росте в ціні: чому інвестори тікають від долара

Золоті злитки. Фото: Pixabay

Світовий фінансовий ринок знову демонструє нестабільність, що змушує шукати надійні активи. Золото, вічний символ стабільності та безпеки, вкотре опинилося в центрі уваги інвесторів. Ціна на дорогоцінний метал помітно зросла, що стало реакцією на низку факторів, які створюють невизначеність на світових ринках.

Як пише Reuters, ціна золота 10 березня піднялася на 0,1%, досягнувши 2 914,00 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото додали 0,2%, піднявшись до 2 920,10 доларів.

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Ріст вартості дорогоцінного металу зумовлений одразу кількома факторами, серед яких ослаблення долара США, геополітичні ризики та зростаючий попит на безпечні активи.

Слабкий долар підштовхує золото вгору

Одним із головних драйверів подорожчання золота стало ослаблення долара США. Валюта демонструє нестабільність на тлі побоювань щодо можливої рецесії та непослідовної економічної політики.

Президент США Дональд Трамп 9 березня запровадив нові мита щодо імпорту з Мексики, Канади та Китаю, що викликало паніку на фінансових ринках. Незважаючи на спроби адміністрації заспокоїти інвесторів, фондові біржі продемонстрували негативну динаміку, а долар послабив свої позиції.

Ця ситуація зробила золото більш привабливим активом для інвесторів, які прагнуть зберегти свої капітали в умовах невизначеності.

Політика ФРС: чи варто чекати нових рішень

Ще одним ключовим фактором, що впливає на ринок дорогоцінних металів, є монетарна політика Федеральної резервної системи США. Інвестори очікують можливих змін у процентних ставках, що може вплинути на подальший курс долара та, відповідно, на вартість золота.

Якщо ФРС сигналізуватиме про зниження ставок, це ще більше послабить американську валюту, що сприятиме подальшому зростанню цін на золото.

Що відбувається з іншими дорогоцінними металами

На фоні подорожчання золота інші дорогоцінні метали демонструють змішані результати:

спотове срібло знизилося на 0,2%, опустившись до 32,45 долара за унцію;

платина залишається стабільною на рівні 963,37 долара;

паладій також не демонструє значних змін, торгуючись на рівні 948,64 долара за унцію.

Попри те, що золото наразі є найпривабливішим активом для інвесторів, ситуація на ринку дорогоцінних металів залишається динамічною.

Прогнози: чи чекати нових рекордів

Аналітики сходяться на думці, що в умовах зростаючої економічної нестабільності золото може продовжити подорожчання. Якщо ринок продовжить реагувати на негативні фактори, такі як геополітична напруга, слабкість долара та торговельні війни, вартість золота може перевищити нові рекордні позначки.

Інвесторам варто уважно стежити за діями ФРС, макроекономічними показниками та ситуацією на валютному ринку, адже саме ці фактори визначатимуть подальший напрямок руху золота.

Раніше ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши 2950 доларів за унцію. Це сталося після того, як США запровадили нові мита на імпорт сталі та алюмінію, що викликало побоювання щодо інфляції та загострення торгової війни.

Крім того ми детально вивчили ціни на золото в Україні, враховуючи як офіційні курси, встановлені Національним банком, так і ринкові ціни на брухт. Також було зроблено аналіз вартість золота в ломбардах по всій країні, щоб надати повну картину ринку.