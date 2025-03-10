Золото растет в цене: почему инвесторы бегут от доллара

Золотые слитки. Фото: Pixabay

Мировой финансовый рынок снова демонстрирует нестабильность, что заставляет искать надежные активы. Золото, вечный символ стабильности и безопасности, в очередной раз оказалось в центре внимания инвесторов. Цена на драгоценный металл заметно выросла, что стало реакцией на ряд факторов, которые создают неопределенность на мировых рынках.

Как пишет Reuters, цена золота 10 марта поднялась на 0,1%, достигнув 2 914,00 долларов за унцию. Фьючерсы на американское золото прибавили 0,2%, поднявшись до 2 920,10 долларов.

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Рост стоимости драгоценного металла обусловлен сразу несколькими факторами, среди которых ослабление доллара США, геополитические риски и растущий спрос на безопасные активы.

Слабый доллар подталкивает золото вверх

Одним из главных драйверов подорожания золота стало ослабление доллара США. Валюта демонстрирует нестабильность на фоне опасений относительно возможной рецессии и непоследовательной экономической политики.

Президент США Дональд Трамп 9 марта ввел новые пошлины в отношении импорта из Мексики, Канады и Китая, что вызвало панику на финансовых рынках. Несмотря на попытки администрации успокоить инвесторов, фондовые биржи продемонстрировали отрицательную динамику, а доллар ослабил свои позиции.

Эта ситуация сделала золото более привлекательным активом для инвесторов, которые стремятся сохранить свои капиталы в условиях неопределённости.

Политика ФРС: стоит ли ждать новых решений

Еще одним ключевым фактором, влияющим на рынок драгоценных металлов, является монетарная политика Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают возможных изменений в процентных ставках, что может повлиять на дальнейший курс доллара и, соответственно, на стоимость золота.

Если ФРС будет сигнализировать о снижении ставок, это еще больше ослабит американскую валюту, что будет способствовать дальнейшему росту цен на золото.

Что происходит с другими драгоценными металлами

На фоне подорожания золота другие драгоценные металлы демонстрируют смешанные результаты:

спотовое серебро снизилось на 0,2%, опустившись до 32,45 доллара за унцию;

платина остается стабильной на уровне 963,37 доллара;

палладий также не демонстрирует значительных изменений, торгуясь на уровне 948,64 доллара за унцию.

Несмотря на то, что золото сейчас является самым привлекательным активом для инвесторов, ситуация на рынке драгоценных металлов остается динамичной.

Прогнозы: ждать ли новых рекордов

Аналитики сходятся во мнении, что в условиях растущей экономической нестабильности золото может продолжить подорожание. Если рынок продолжит реагировать на негативные факторы, такие как геополитическое напряжение, слабость доллара и торговые войны, стоимость золота может превысить новые рекордные отметки.

Инвесторам стоит внимательно следить за действиями ФРС, макроэкономическими показателями и ситуацией на валютном рынке, ведь именно эти факторы будут определять дальнейшее направление движения золота.

Ранее цены на золото достигли исторического максимума, превысив 2950 долларов за унцию. Это произошло после того, как США ввели новые пошлины на импорт стали и алюминия, что вызвало опасения относительно инфляции и обострения торговой войны.

Кроме того мы детально изучили цены на золото в Украине, учитывая как официальные курсы, установленные Национальным банком, так и рыночные цены на лом. Также был сделан анализ стоимость золота в ломбардах по всей стране, чтобы предоставить полную картину рынка.