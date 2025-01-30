Золото досягло рекордних максимумів на тлі торговельної війни Трампа і побоювань за інфляцію

Зливки золота. Фото: unsplash.com

Ціни на золото переживають справжній бум, досягаючи рекордних максимумів на тлі цілої низки чинників, серед яких ключовими є торговельна політика президента США Дональда Трампа, напруженість у відносинах із Китаєм та очікування важливих даних щодо інфляції у Сполучених Штатах.

За даними агентства Reuters, у четвер, 30 січня, спотова ціна на золото підскочила на 0,56%, досягнувши позначки в 2 774 долара за унцію. Водночас квітневі ф'ючерси на золото злетіли на 0,68%, сягнувши рекордної позначки в 2 813 долара за унцію.

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Настільки стрімке зростання цін на золото зумовлене, насамперед, невизначеністю, пов'язаною з торговельною політикою Дональда Трампа. Інвестори побоюються ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм, а також можливого введення нових тарифів відносно Канади і Мексики.

Торгові війни і напруженість у відносинах з Китаєм

Напруженість у відносинах між США і Китаєм посилилася після звинувачень на адресу китайської компанії DeepSeek у крадіжці американських технологій. Кандидат на пост міністра торгівлі США Говард Латнік заявив, що країни можуть уникнути введення тарифів, якщо оперативно закриють кордони для фентанілу.

Не додає оптимізму і ситуація навколо можливого введення тарифів щодо Канади та Мексики. Прессекретар Білого дому Кароліна Левітт повідомила, що Трамп, як і раніше, має намір виконати свою обіцянку і запровадити тарифи щодо цих країн вже цієї суботи, 1 лютого.

Рішення ФРС і очікування ринку

Ще одним важливим фактором, що вплинув на ціну дорогоцінного металу, стало нещодавнє рішення Федеральної резервної системи США зберегти ключову ставку без змін. Інвестори уважно стежать за інфляційними показниками, зокрема, за майбутнім звітом за індексом витрат на особисте споживання (PCE), який має вийти 31 січня.

Цей показник може дати уявлення про майбутню політику ФРС і, відповідно, про рух цін на золото.

Прогнози та довгострокові перспективи

Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на золото продовжать своє зростання. Цьому сприятиме не тільки невизначеність у торговельних відносинах між США і Китаєм, що зберігається, а й побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки.

У довгостроковій перспективі, золото також залишається привабливим інвестиційним інструментом. Попит на золото у світі продовжує зростати, особливо з боку країн, що розвиваються, таких як Китай та Індія.

Раніше указ Трампа обвалив курс біткоїна. Документ передбачає створення спеціальної робочої групи, члени якої займуться розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Робоча група має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включно з можливістю створення криптовалютного резерву.

Також ми розповідали про ціни на золото в Україні. Крім офіційних цін на золото і брухт від Національного банку, аналізувалася і вартість цього металу в ломбардах країни.