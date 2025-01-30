Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Ціна золота злетіла — новий історичний пік arrow

Ціна золота злетіла — новий історичний пік

30 січня 2025 16:37
Катерина Балаєва - редактор
Золото досягло рекордних максимумів на тлі торговельної війни Трампа і побоювань за інфляцію
Зливки золота. Фото: unsplash.com
Катерина Балаєва - редактор

Ціни на золото переживають справжній бум, досягаючи рекордних максимумів на тлі цілої низки чинників, серед яких ключовими є торговельна політика президента США Дональда Трампа, напруженість у відносинах із Китаєм та очікування важливих даних щодо інфляції у Сполучених Штатах.

За даними агентства Reuters, у четвер, 30 січня, спотова ціна на золото підскочила на 0,56%, досягнувши позначки в 2 774 долара за унцію. Водночас квітневі ф'ючерси на золото злетіли на 0,68%, сягнувши рекордної позначки в 2 813 долара за унцію.

Читайте також:

Настільки стрімке зростання цін на золото зумовлене, насамперед, невизначеністю, пов'язаною з торговельною політикою Дональда Трампа. Інвестори побоюються ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм, а також можливого введення нових тарифів відносно Канади і Мексики.

Торгові війни і напруженість у відносинах з Китаєм

Напруженість у відносинах між США і Китаєм посилилася після звинувачень на адресу китайської компанії DeepSeek у крадіжці американських технологій. Кандидат на пост міністра торгівлі США Говард Латнік заявив, що країни можуть уникнути введення тарифів, якщо оперативно закриють кордони для фентанілу.

Не додає оптимізму і ситуація навколо можливого введення тарифів щодо Канади та Мексики. Прессекретар Білого дому Кароліна Левітт повідомила, що Трамп, як і раніше, має намір виконати свою обіцянку і запровадити тарифи щодо цих країн вже цієї суботи, 1 лютого.

Рішення ФРС і очікування ринку

Ще одним важливим фактором, що вплинув на ціну дорогоцінного металу, стало нещодавнє рішення Федеральної резервної системи США зберегти ключову ставку без змін. Інвестори уважно стежать за інфляційними показниками, зокрема, за майбутнім звітом за індексом витрат на особисте споживання (PCE), який має вийти 31 січня.

Цей показник може дати уявлення про майбутню політику ФРС і, відповідно, про рух цін на золото.

Прогнози та довгострокові перспективи

Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на золото продовжать своє зростання. Цьому сприятиме не тільки невизначеність у торговельних відносинах між США і Китаєм, що зберігається, а й побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки.

У довгостроковій перспективі, золото також залишається привабливим інвестиційним інструментом. Попит на золото у світі продовжує зростати, особливо з боку країн, що розвиваються, таких як Китай та Індія.

Раніше указ Трампа обвалив курс біткоїна. Документ передбачає створення спеціальної робочої групи, члени якої займуться розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Робоча група має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включно з можливістю створення криптовалютного резерву.

Також ми розповідали про ціни на золото в Україні. Крім офіційних цін на золото і брухт від Національного банку, аналізувалася і вартість цього металу в ломбардах країни.

США Дональд Трамп інвестиції гроші золото

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:49 Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

17:26 До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра

17:25 Забруднення портів Одещини — оголошено тендер на закупівлю бонів

17:24 Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

17:12 Помідори на вагу золота — скільки коштують в АТБ, Сільпо та Ашані

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Vodafone здійснив перший у світі космічний відеодзвінок

17:10 У Львові дві родини отримали відзнаку "Праведники народів світу"

17:09 ВЛК до 5 лютого — Верещук відповіла, чи будуть штрафи

17:05 Тимчасовий захист в ЄС — чи відпускають біженців в Україну

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

17:49 Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

17:26 До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра

17:25 Забруднення портів Одещини — оголошено тендер на закупівлю бонів

17:24 Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

17:12 Помідори на вагу золота — скільки коштують в АТБ, Сільпо та Ашані

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Vodafone здійснив перший у світі космічний відеодзвінок

17:10 У Львові дві родини отримали відзнаку "Праведники народів світу"

17:09 ВЛК до 5 лютого — Верещук відповіла, чи будуть штрафи

17:05 Тимчасовий захист в ЄС — чи відпускають біженців в Україну

16:42 Мазут на узбережжі Одещини — що кажуть у департаменті екології

06:40 Нові ціни на брухт в Україні — скільки платять за латунь у січні

06:20 Допомога українським біженцям — які є програми та зміни у 2025

06:05 Ліміти на перекази та повторна ВЛК — що зміниться з 1 лютого

29 січня 2025

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

29 січня 2025

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

22 січня 2025

12:03 "Данський" салат, який можна їсти навіть вночі — рецепт за 5 хв

21 січня 2025

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна