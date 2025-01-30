Золото достигло рекордных максимумов на фоне торговой войны Трампа и опасений за инфляцию

Слитки золота. Фото: unsplash.com

Цены на золото переживают настоящий бум, достигая рекордных максимумов на фоне целого ряда факторов, среди которых ключевыми являются торговая политика президента США Дональда Трампа, напряженность в отношениях с Китаем и ожидание важных данных по инфляции в Соединенных Штатах.

По данным агентства Reuters, в четверг, 30 января, спотовая цена на золото подскочила на 0,56%, достигнув отметки в 2 774 доллара за унцию. В то же время апрельские фьючерсы на золото взлетели на 0,68%, достигнув рекордной отметки в 2 813 доллара за унцию.

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Столь стремительный рост цен на золото обусловлен, прежде всего, неопределенностью, связанной с торговой политикой Дональда Трампа. Инвесторы опасаются эскалации торгового конфликта между США и Китаем, а также возможного введения новых тарифов в отношении Канады и Мексики.

Торговые войны и напряженность в отношениях с Китаем

Напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась после обвинений в адрес китайской компании DeepSeek в краже американских технологий. Кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что страны могут избежать введения тарифов, если оперативно закроют границы для фентанила.

Не добавляет оптимизма и ситуация вокруг возможного введения тарифов в отношении Канады и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сообщила, что Трамп по-прежнему намерен выполнить свое обещание и ввести тарифы в отношении этих стран уже в эту субботу, 1 февраля.

Решение ФРС и ожидания рынка

Еще одним важным фактором, повлиявшим на цену драгоценного металла, стало недавнее решение Федеральной резервной системы США сохранить ключевую ставку без изменений. Инвесторы внимательно следят за инфляционными показателями, в частности, за предстоящим отчетом по индексу расходов на личное потребление (PCE), который должен выйти 31 января.

Этот показатель может дать представление о будущей политике ФРС и, соответственно, о движении цен на золото.

Прогнозы и долгосрочные перспективы

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на золото продолжат свой рост. Этому будет способствовать не только сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем, но и опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики.

В долгосрочной перспективе, золото также остается привлекательным инвестиционным инструментом. Спрос на золото в мире продолжает расти, особенно со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Индия.

Ранее указ Трампа обвалил курс биткоина. Документ предусматривает создание специальной рабочей группы, члены которой займутся разработкой нормативной базы регулирования цифровых активов. Рабочая группа должна предоставить свои рекомендации в течение шести месяцев, включая возможность создания криптовалютного резерва.

Также мы рассказывали о ценах на золото в Украине. Помимо официальных цен на золото и лом от Национального банка, анализировалась и стоимость этого металла в ломбардах страны.