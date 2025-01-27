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Биткоин в новых условиях — как Трамп влияет на криптовалюту

27 января 2025 13:56
Катерина Балаєва - редактор
Биткоин упал ниже 98 тысяч долларов — причины и влияние указа Трампа
Монета биткоин в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Катерина Балаєва - редактор

Утро 27 января оказалось неспокойным для крипторынка — биткоин обвалился на 6,5%, опустившись ниже 98 тыс. долл., после чего смог частично восстановиться. Другие криптовалюты, такие как Solana и XRP, продемонстрировали еще большие потери, упав на 11% и 14% соответственно.

Ethereum, второй по капитализации токен, потерял более 8% своей стоимости на фоне общей рыночной нестабильности, сообщает Bloomberg.

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Что произошло

Основной причиной падения крипторынка эксперты называют указ президента США Дональда Трампа, подписанный 24 января. Документ предусматривает создание специальной рабочей группы, члены которой займутся разработкой нормативной базы регулирования цифровых активов. Рабочая группа должна предоставить свои рекомендации в течение шести месяцев, включая возможность создания криптовалютного резерва.

Хотя указ не гарантирует, что США начнут формировать резерв биткоинов, как обещал Трамп в своей предвыборной кампании, этот шаг вызвал неоднозначную реакцию на рынке. Сначала, 24 января, участники рынка восприняли инициативу позитивно: наблюдался скромный рост котировок. Однако последующие дни принесли сильную коррекцию.

Как рынок реагирует на указ Трампа

Рынок цифровых активов оказался в подвешенном состоянии. С одной стороны, обещание Трампа сделать США мировой столицей криптовалют вызвало энтузиазм среди инвесторов. С другой — неопределенность вокруг будущих регуляций и потенциальное усиление государственного контроля спровоцировали распродажу.

Solana и XRP, которые особенно выросли после победы Трампа на выборах, продемонстрировали наибольшую уязвимость. Эфир, как один из ключевых токенов, также не смог избежать значительных потерь.

Биткоин: динамика с ноября

Стоит отметить, что с начала ноября, когда Трамп победил на выборах, биткоин показал рост более чем на 50%. Такое укрепление обусловлено ожиданиями либерализации криптополитики США. Многие инвесторы надеялись на упрощение условий для работы с цифровыми активами, что могло бы стимулировать приток капитала в отрасль.

Но ситуация демонстрирует, насколько чувствительным остается рынок к политическим новостям. Создание рабочей группы и обсуждение возможности формирования государственного крипторезерва стали поводом для переоценки рисков.

Ранее мы сообщали, что возвращение Трампа в президентское кресло году может стать поворотным моментом для криптовалютного рынка. Его будущее будет зависеть от баланса между усилением регуляторного контроля и возможным толчком к инновациям в финансовой сфере.

Напомним также, что в Украине планируют официально законить цифровую валюту на государственном уровне. По прогнозам, это может произойти в первой половине 2025 года.

США Дональд Трамп биткоин криптовалюта деньги

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14:46 Жена экс-заместителя Труханова зарабатывает на отоплении школы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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