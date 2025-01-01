Чого очікувати від біткоїна у 2025 році — прогноз експертів

Виступ з трибуни новообраного президента США Дональда Трампа. Фото: УНІАН

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки спричинила різке зростання котирувань криптовалют. Він поки що не може керувати країною, адже його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. Та політик вже встиг пообіцяти, що перетворить США у біткоїн-наддержаву.

Тож редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, що станеться з криптовалютним ринком у 2025 році внаслідок приходу до влади у США Дональда Трампа.

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Більшість експертів погоджується з тим, що на криптовалюту чекає великий успіх наступного року, оскільки Трамп дуже прихильно ставиться до біткоїна. Ба більше — він схиляється до того, що цифрова валюта буде стратегічним резервним активом за часів його президентства. Якщо це дійсно станеться, то біткоїн, як прогнозує гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц, може додати у ціні 400% впродовж року.

Схожу думку щодо майбутнього біткоїна має і доктор економічних наук Олексій Плотніков. Він каже, що біткоїн, можливо, почне дорожчати одразу після інавгурації Трампа, адже новообраний лідер держави приведе до уряду криптовалютних фахівців.

"Перемога Дональда Трампа на виборах призвела до того, що біткоїн пішов вверх, бо Трамп досить позитивно ставиться до криптовалют. Він вважає, що це майбутнє Сполучених Штатів і що борг США треба переводити в цифрову валюту", — зауважив експерт.

При цьому він не радить українцям поспішати відмовлятися від готівкових грошей та переорієнтовуватися на віртуальні активи. Навіть посилення фінансового моніторингу зі сторони банків у 2025 році — не причина для того, щоби з’явитися на ринку криптовалют, який є нестабільним та ризиковим.

Також не у всіх українців є можливості, щоби прямо зараз інвестувати в біткоїн, тож у 2025 році з цифровими активами більше працюватимуть люди, які вже не перший рік у цьому бізнесі. Натомість новачкам зараз ліпше не поспішати з інвестиціями у біткоїн, адже є ризик, що вони позбудуться усього надлишкового капіталу.

Плюс далеко не у всіх громадян є вільні кошти для інвестування в біткоїн. Ті люди, хто давно працюють з цифровими активами, продовжать цим займатися у 2025 році. Ймовірно, їм вдасться непогано заробити на різниці курсів у перспективі, але новачкам не варто починати з інвестицій у флагман, бо існує великий ризик втратити весь надлишковий капітал.

Раніше ми писали, що багато світових держав позитивно ставляться до біткоїна та створили рекордні резерви цієї цифрової валюти. Серед таких країн є й Україна.

Тим часом фондам Ethereum вдалося отримати рекордні інвестиції у розмірі 2,2 млрд доларів у 2024 році. Більшість інвесторів зараз роблять ставку саме на ефір, а не на біткоїн.