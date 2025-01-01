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Роль Трампа на рынке криптовалют — к чему готовиться в 2025 году

1 января 2025 12:15
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Чего ожидать от биткоина в 2025 году — прогноз экспертов
Выступление с трибуны новоизбранного президента США Дональда Трампа. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки повлекла за собой резкий рост котировок криптовалют. Он пока не может управлять страной, ведь его инаугурация состоится 20 января 2025 года, но уже успел пообещать, что превратит США в биткоин-сверхдержаву.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, что будет с криптовалютным рынком в 2025 году в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа.

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Большинство экспертов соглашаются с тем, что криптовалюту ждет большой успех в следующем году, поскольку Трамп очень благосклонно относится к биткоину. Более того, он склоняется к тому, что цифровая валюта будет стратегическим резервным активом во времена его президентства. Если это действительно произойдет, то биткоин, как прогнозирует гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц, может прибавить в цене 400% в течение года.

Похожее мнение по поводу будущего биткоина имеет и доктор экономических наук Алексей Плотников. Он говорит, что биткоин, возможно, начнет дорожать сразу после инаугурации Трампа, ведь новоизбранный лидер государства приведет к правительству криптовалютных специалистов.

"Победа Дональда Трампа на выборах привела к тому, что биткоин пошел вверх, потому что Трамп достаточно положительно относится к криптовалюте. Он считает, что это будущее Соединенных Штатов и что долг США нужно переводить в цифровую валюту", — отметил эксперт.

При этом он не советует украинцам спешить отказываться от наличных денег и переориентироваться на виртуальные активы. Даже усиление финансового мониторинга со стороны банков в 2025 году — не причина для того, чтобы появиться на рынке криптовалют, который является нестабильным и рисковым.

Также не у всех украинцев есть возможности, чтобы прямо сейчас инвестировать в биткоин, так что в 2025 году с цифровыми активами будут больше работать люди, которые уже не первый год в этом бизнесе. Но новичкам сейчас лучше не спешить с инвестициями в биткоин, ведь есть риск, что они потеряют весь избыточный капитал.

Плюс далеко не у всех граждан есть свободные средства для инвестирования в биткоин. Люди, которые давно работают с цифровыми активами, продолжат этим заниматься в 2025 году. По всей вероятности, им удастся неплохо заработать на разнице курсов в перспективе, но новичкам не стоит начинать с инвестиций во флагман, потому что существует большой риск потерять весь избыточный капитал.

Ранее мы писали, многие мировые государства положительно относятся к биткоину и создали рекордные резервы этой цифровой валюты. Среди таких стран и Украина.

Между тем фондам Ethereum удалось получить рекордные инвестиции в размере 2,2 млрд. долларов в 2024 году. Большинство инвесторов сейчас делают ставку именно на эфир, а не на биткоин.

США Дональд Трамп криптовалюта биткоин криптовалютный рынок

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