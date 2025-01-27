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Біткоїн в нових умовах — як Трамп впливає на криптовалюту

27 січня 2025 13:56
Катерина Балаєва - редактор
Біткоїн впав нижче за 98 тисяч доларів — причини та вплив указу Трампа
Монета біткоїну в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Ранок 27 січня виявився неспокійним для крипторинка — біткоїн обвалився на 6,5%, опустившись нижче за 98 тис. дол., після чого зміг частково відновитися. Інші криптовалюти, такі як Solana і XRP, продемонстрували ще більші втрати, впавши на 11% і 14% відповідно. 

Ethereum, другий за капіталізацією токен, втратив понад 8% своєї вартості на тлі загальної ринкової нестабільності, повідомляє Bloomberg.

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Що сталося

Основною причиною падіння крипторинку експерти називають указ президента США Дональда Трампа, підписаний 24 січня. Документ передбачає створення спеціальної робочої групи, члени якої займуться розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Робоча група має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включаючи можливість створення криптовалютного резерву.

Хоча указ не гарантує, що США почнуть формувати резерв біткоїнів, як обіцяв Трамп у своїй передвиборчій кампанії, цей крок спричинив неоднозначну реакцію на ринку. Спочатку, 24 січня, учасники ринку сприйняли ініціативу позитивно: спостерігалося скромне зростання котирувань. Однак, наступні дні принесли сильну корекцію.

Як ринок реагує на указ Трампа

Ринок цифрових активів опинився у підвішеному стані. З одного боку, обіцянка Трампа зробити США світовою столицею криптовалют викликала ентузіазм серед інвесторів. З іншого боку, невизначеність навколо майбутніх регуляцій та потенційне посилення державного контролю спровокували розпродаж.

Solana та XRP, які особливо зросли після перемоги Трампа на виборах, продемонстрували найбільшу вразливість. Ефір, як один із ключових токенів, також не зміг уникнути значних втрат.

Біткоїн: динаміка з листопада

Варто зазначити, що з початку листопада, коли Трамп переміг на виборах, біткоїн показав зростання більш ніж на 50%. Таке зміцнення обумовлено очікуваннями лібералізації криптополітики США. Багато інвесторів сподівалися спрощення умов для роботи з цифровими активами, що могло б стимулювати приплив капіталу в галузь.

Проте ситуація демонструє, наскільки чутливим залишається ринок до політичних новин. Створення робочої групи та обговорення можливості формування державного крипторезерву стали приводом для переоцінки ризиків.

Раніше ми повідомляли, що повернення Трампа до президентського крісла році може стати поворотним моментом для криптовалютного ринку. Його майбутнє залежатиме від балансу між посиленням регуляторного контролю та можливим поштовхом до інновацій у фінансовій сфері.

Нагадаємо також, що в Україні планують офіційно узаконити цифрову валюту на державному рівні. За прогнозами, це може статися у першій половині 2025 року.

США Дональд Трамп біткоін криптовалюта гроші

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