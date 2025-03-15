Обмен валюты в Украине — от каких долларов лучше отказаться в 2025 году

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам, которые имеют валютные сбережения, желательно задуматься над купюрами долларов, которые они планируют обменять в будущем. Потому что с некоторыми американскими банкнотами могут возникнуть непредсказуемые проблемы. Лучше избавиться от них заблаговременно, дабы минимизировать риски.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары не желательно держать украинцам в 2025 году.

Читайте также:

От каких долларов стоит отказаться

Речь не о том, чтобы выбросить банкноты или забыть об их существовании. Надо только заменить купюры на более новые, перевести в другую валюту, в частности гривны. Не все финансовые учреждения соглашаются принимать доллары ранних годов эмиссии, например, 1996-го, 2003-го и других.

Эта проблема существует в Украине давно: обменники устанавливают двойные курсы или дополнительную комиссию, если клиент хочет продать старые доллары. Это незаконно, однако случаев несоблюдения требований много. Национальный банк пытается бороться с недобросовестными участниками рынка, но всех лишить лицензии не получится.

Двойной курс доллара в обменнике. Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Так называемые "белые" доллары (напечатанные до 2009 года) способны принести владельцам неудобства при валютно-обменных операциях. И хотя регулятор заверил, что запрещается различать банкноты по номиналу, дизайну или году эмиссии, полностью искоренить проблему очень трудно.

Поэтому рекомендуется проверить наличие в сбережениях долларов ранних годов эмиссии и заменить их на новую наличность. Как альтернатива — можно сразу перевести в гривны, если есть необходимость получить национальную валюту.

НБУ просит сообщать о случаях установления двойных курсов/комиссии в обменных пунктах, чтобы регулятор мгновенно реагировал на неправомерную деятельность.

Нужно ли менять доллары в марте

В феврале 2025 года официальный курс гривны к доллару опустился ниже психологической отметки — 42 грн/долл. Показатели находятся на уровне, который наблюдался во второй половине 2024 года. Учитывая заложенный в государственном бюджете курс 45 грн/долл., возникает вопрос, стоит ли покупать валюту в марте, пока она относительно дешевая.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что нынешняя динамика не предполагает значительную выгоду рядовым украинцам.

"Тот, кто работает на рынках профессионально, где миллионы гривен фигурируют, там другие советы. Но для простых граждан эти тенденции ничего не значат. Гривна будет постепенно дешеветь в течение 2025 года, но вернуть инвестиции в доллары украинцы смогут нескоро", — отметил эксперт.

Иными словами, необходимо учитывать объем инвестиций и посчитать, какую финансовую выгоду принесет разница в курсовых показателях. Если просто купить 100 долларов и ждать подорожания валюты, то ничего выиграть не удастся.

Напомним, иностранную валюту номиналом 500 евро давно не выпускают из-за угрозы подделок. Центробанк отказался от печати купюр, поскольку мошенники больше всего фальсифицировали именно 500 евро. Однако украинцы могут обменять номинал или использовать его в расчетах.

Также мы писали, что доллары и евро теряют позиции самой выгодной валюты для сбережений. Из-за нестабильности курсовых показателей инвесторы больше вкладываются в золото, которое в последнее время значительно подорожало. Рост стоимости драгоценного металла обусловлен геополитическими рисками.