Один із номіналів євро вже не випускають — чи вдасться обміняти

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Не всі українці знають, що ЄС відмовився від одного готівкового номіналу. Ще у 2019 році Європейський центральний банк припинив випуск купюр, але вони досі зустрічаються в обігу, оскільки люди продовжують оплачувати ними покупки. Постає питання, чи вдасться обміняти євро і на що варто звернути увагу власникам валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро вже не друкують.

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Який номінал євро не випускають

Скасування друку торкнулося номіналу 500 євро. 27 січня 2019 року Центробанк ініціював вилучення купюр з обігу через занепокоєння збільшенням випадків підроблення готівки. Саме 500 євро шахраї найчастіше використовували в незаконній діяльності, зокрема для відмивання грошей, ухилення від податків тощо.

Зіпсована репутація номіналу призвела до відмови від подальшого випуску. В обігу залишили тільки купюри 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Водночас маємо уточнити, що власники 500 євро досі можуть скористатися грошима в розрахункових операціях чи обміняти на іншу валюту.

Вилучення з обігу не означає скасування статусу платіжного інструменту. Тобто ніхто не забороняє заплатити банкнотою в магазині, продати її, розміняти тощо.

Чи дійсні євро 2002 року випуску

Суперечності виникають стосовно використання євро так званої "серії 2002 року". Готівкові купюри 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, вперше побачили світ із запуском емісії у 2002 році. А в наступному десятилітті з’явилися оновлені банкноти з удосконаленими захисними деталями, а саме:

голограмою, яка змінює колір;

водяним знаком — портретом богині Європи, що видно на аверсі та реверсі;

рельєфними елементами друку;

підписом чинного голови Європейського центрального банку;

новим дизайном;

папером, обробленим спеціальною речовиною для продовження терміну експлуатації готівки.

Враховуючи вагомі нововведення, постало питання, чи дійсні євро 2002 року випуску. Насправді, інноваційні технології виробництва передбачені суто для мінімізації шахрайських дій. А рік емісії жодним чином не впливає на законність платежів і фінансових операцій. Тож євро всіх років випуску можна без проблем використати чи обміняти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, обмінники можуть відмовити українцям у купівлі доларів. Деякі фінансові установи не приймають номінал 100 доларів 1996 року випуску або встановлюють комісію за обмін. Такі дії незаконні, необхідно повідомляти поліцію чи Національний банк.

Також ми писали, чому "білі" та "сині" долари коштують по-різному. В обмінних пунктах існують подвійні курси залежно від року емісії валюти. Недобросовісні фінустанови можуть купувати і продавати долари з націнкою.