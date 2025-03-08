Обмін старої валюти — чи можна продати 100 доларів 1996 року

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Обмін валюти в Україні може супроводжуватися проблемами. Деякі фінансові установи відмовляються прийняти "старі" долари, тобто купюри, випущені 20 і більше років тому. Найбільше "дісталося" банкнотам 100 доларів 1996 року, які чомусь потрапили у чорний список обмінників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так із номіналом 100 доларів 1996 року.

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Який дизайн купюри

Всі українські обмінники зобов’язанні здійснювати діяльність відповідно до нормативно-правових вимог Національного банку. Але регулярно з’являються скарги на фінустанови, які відмовляють клієнтам в обміні старих доларів або погоджуються на операцію за додаткову комісію. Найчастіше така проблема виникає з номіналом 100 доларів 1996 року.

Банкноту легко впізнати за характерним дизайном і кольором. Вона має зелений відтінок, а на лицьовій стороні надрукований портрет Бенджаміна Франкліна в овальній рамці.

Купюра номіналом 100 доларів 1996 року. Фото: скриншот

Чому обмін під питанням

Проблеми виникли через ймовірність підробки. Було важко підтвердити справжність іноземної готівки, оскільки новіші купюри отримали додаткові елементи захисту від фальшивомонетників. Тож обмінні пункти не хотіли ризикувати і відмовлялися приймати долари. А якщо й купували їх у клієнтів, то за подвійним курсом або з комісією.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев написав у власному Telegram-каналі, що отримав багато звернень від громадян, які скаржаться на неправомірні дії фінансових установ. Там купують долари дешевше залежно від року емісії.

"Аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак виявилося, що ситуація є ще гіршою і, попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники", — зауважив Гетманцев.

Українцям рекомендують повідомляти про подібні випадки безпосередньо в комітет ВРУ, Національний банк чи поліцію. Так вдасться мінімізувати зловживання легальних пунктів обміну валюти. Адже вони зобов’язані без обмежень приймати американські долари всіх років випуску, починаючи з 1914-го.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, так звані "білі" та "сині" долари можуть коштувати в Україні по-різному. Обмінники встановлюють подвійні курси для готівкової валюти чи додаткову комісію. НБУ штрафує на великі суми за порушення вимог або скасовує ліцензію на діяльність.

Також ми писали, у кого долари можуть конфіскувати. Це відбувається з сильно зношеною чи пошкодженою валютою, платіжність якої неможливо довести без аналізу. Плюс вилучають фальшиві купюри та відправляють в Національний банк.