Сині та білі долари — чому в Україні існує подвійний курс валют

Обмінний пункт. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні знову підняли питання встановлення різних курсів для однієї валюти. Деякі обмінники можуть купувати долари дешевше, якщо вони випущені раніше. Поділ на "сині", "білі" та "зелені" долари став поширеною проблемою, з якою намагається боротися Національний банк.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому іноземні купюри можуть коштувати по-різному та як цьому протистояти.

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Чому існують різні курси в обмінниках

Недобросовісні фінансові установи можуть продавати і купувати долари за різним курсом, залежно від року випуску банкноти. "Синіми" називають американські купюри, надруковані після 2009 року, коли з’явилася яскрава синя захисна смуга. Відповідно "білі" долари не мають такого елементу дизайну.

Деякі обмінники чомусь вирішили, що "стара" валюта коштує менше, і почали приймати її за невигідним курсом. Або ж встановлювали додаткову комісію для клієнтів. За словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данила Гетманцева, громадяни надіслали чимало скарг на подвійні курси обміну.

"Аферисти знову прокинулися та заробляють додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", — написав він у власному Telegram-каналі.

Як боротися з подвійним курсом

Данило Гетманцев порекомендував українцям фотографувати інформацію про різні курсові показники в обмінниках і надсилати на його номер (050)-35-65-541, у комітет ВРУ (Київ, вул. Грушевського, 5), в Національний банк чи Національну поліцію.

Регулятор вже застосовував заходи впливу для боротьби з неправомірними діями фінансових установ. Влітку 2023 року він уточнив нормативно-правову базу щодо ознак незначного зношення купюр та ініціював перевірки пунктів обміну. Порушників штрафували на великі суми, що змусило інших недобросовісних учасників ринку відмовитися від подвійних курсів.

Данило Гетманцев звернувся безпосередньо до НБУ з вимогою провести перевірки в законному порядку та за результатами моніторингу вжити негайних заходів. А громадян попросив не мовчати про випадки порушення, якому вони стали свідками.

"Заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. Це стосується банкнот усіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер", — зауважили в НБУ.

Коли обмін може коштувати грошей

Існують випадки, коли обмінні операції можуть супроводжуватися витратами. Йдеться про ситуації, коли долари сильно зношені, а клієнт хоче замінити їх на новенькі. Тоді банк відправляє готівкові гроші на інкасо. Ця послуга означає обмін валюти за кордоном. Виконавець встановлює комісію, оскільки повинен компенсувати логістичні витрати.

На інкасо зазвичай приймають дуже зношені чи пошкоджені банкноти, а саме:

розірвані (розрізані) на частини;

з друкарськими недоліками;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами), загальна площа яких перевищує 50%;

обпалені, пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, з ознаками гниття тощо.

Розмір комісії може сягати 50% від номінальної вартості валюти, але це залишається на розсуд банківської установи. Тож українці самостійно ухвалюють рішення, чи віддавати купюри, переплачуючи за послугу міжнародного обміну.

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати певні іноземні банкноти. Наприклад, якщо вони фальшиві або виникли сумніви у платіжності купюр. Тоді готівку відправлять на бесплатне дослідження в НБУ.

Також ми писали, що українці можуть відмовитися від обміну валюти, якщо встигнуть скасувати операцію. Потрібно замовити послугу "зворотній обмін" протягом перших 15 хвилин.