Синие и белые доллары — почему в Украине существует двойной курс валют

Обменный пункт. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине снова подняли вопрос установления разных курсов для одной валюты. Некоторые обменники могут покупать доллары дешевле, если они выпущены раньше. Разделение на "синие", "белые" и "зеленые" доллары стало распространенной проблемой, с которой пытается бороться Национальный банк.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему иностранные купюры могут стоить по-разному и как этому противостоять.

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Почему существуют разные курсы в обменниках

Недобросовестные финансовые учреждения могут продавать и покупать доллары по разному курсу, в зависимости от года выпуска банкноты. "Синими" называют американские купюры, напечатанные после 2009 года, когда появилась яркая синяя защитная полоса. Соответственно "белые" доллары не имеют такого элемента дизайна.

Некоторые обменники почему-то решили, что "старая" валюта стоит меньше, и начали принимать ее по невыгодному курсу. Или же устанавливали дополнительную комиссию для клиентов. По словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, граждане прислали немало жалоб на двойные курсы обмена.

"Аферисты снова проснулись и зарабатывают дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками", — написал он в собственном Telegram-канале.

Как бороться с двойным курсом

Даниил Гетманцев порекомендовал украинцам фотографировать информацию о разных курсовых показателях в обменниках и отправлять на его номер (050)-35-65-541, в комитет ВРУ (Киев, ул. Грушевского, 5), в Национальный банк или Национальную полицию.

Регулятор уже применял меры воздействия для борьбы с неправомерными действиями финансовых учреждений. Летом 2023 года он уточнил нормативно-правовую базу относительно признаков незначительного износа купюр и инициировал проверки пунктов обмена. Нарушителей штрафовали на крупные суммы, что заставило других недобросовестных участников рынка отказаться от двойных курсов.

Даниил Гетманцев обратился непосредственно к НБУ с требованием провести проверки в законном порядке и по результатам мониторинга принять немедленные меры. А граждан попросил не молчать о случаях нарушения, которому они стали свидетелями.

"Запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. Это касается банкнот всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор", — отметили в НБУ.

Когда обмен может стоить денег

Существуют случаи, когда обменные операции могут сопровождаться затратами. Речь идет о ситуации, когда доллары сильно изношены, а клиент хочет заменить их на новенькие. Тогда банк отправляет наличные деньги на инкассо. Эта услуга означает обмен валюты за границей. Исполнитель устанавливает комиссию, поскольку должен компенсировать логистические расходы.

На инкассо обычно принимают очень изношенные или поврежденные банкноты, а именно:

разорванные (разрезанные) на части;

с типографскими недостатками;

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), общая площадь которых превышает 50%;

обожженные, поврежденные в результате длительного воздействия влаги, с признаками гниения и тому подобное.

Размер комиссии может достигать 50% от номинальной стоимости валюты, но это остается на усмотрение банковского учреждения. Поэтому украинцы самостоятельно принимают решение, отдавать ли купюры, переплачивая за услугу международного обмена.

Напомним, в украинцев могут конфисковать определенные иностранные банкноты. Например, если они фальшивые или возникли сомнения в платежности купюр. Тогда наличные отправят на бесплатное исследование в НБУ.

Также мы писали, что украинцы могут отказаться от обмена валюты, если успеют отменить операцию. Нужно заказать услугу "обратный обмен" в течение первых 15 минут.