Купюра 100 доларів 2003 року — що не так і чому обмінники можуть не прийняти

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні існує так звана проблема "старих" доларів, коли фінансові установи відмовляються приймати на обмін валюту 2003 року випуску чи раніше. Траплялися випадки, коли в обмінниках погоджувалися забрати іноземні купюри лише з додатковою комісією, хоча це незаконно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так із доларами 2003 року і чи приймають їх в Україні.

Читайте також:

Чому можуть не прийняти 100 доларів 2003 року

Деякі обмінні пункти можуть відмовити клієнтам у продажу 100 доларів 2003 року випуску, оскільки строк існування валюти перевищив 20 років. Це є критичним нюансом для певної кількості небанківських фінансових установ.

Але чинне законодавство України забороняє встановлювати обмеження на обмін іноземних купюр через їх дизайн, номінал або рік виготовлення. Національний банк зобов’язує учасників ринку приймати готівку будь-якого зразка, окрім випадків застосування внутрішніх розпоряджень. Хоча такі рішення можна оскаржити, якщо клієнт вважає їх неправомірними.

Іншими словами, купюра 100 доларів 2003 року є дійсним платіжним інструментом, який підлягає обміну без встановлення додаткової комісії. Бувають лише дві причини відмовити в обміні:

готівка сильно пошкоджена чи зношена;

гроші визнали фальшивими.

Для захисту інтересів і прав українців НБУ ще влітку 2023 року запровадив низку заходів стримування. Регулятор уточнив нормативно-правову базу, скасувавши деякі ознаки незначного зношення як підстави відмовити в належному обслуговуванні. Також Нацбанк ініціював перевірки учасників ринку, штрафуючи на великі суми за порушення правил.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції", — констатували в НБУ.

Варто уточнити, що наведені вимоги стосуються купюр усіх номіналів доларів, які випускала Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки з 1914 року дотепер.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці продають 2 долари 1976 року випуску за великі гроші на OLX. Це пояснюється рідкістю номіналу, адже його друкували з нагоди важливої для США дати. Деякі купюри коштують майже 30 000 грн, водночас за актуальним курсом обміняти 2 долари вдасться на 85 грн.

Також ми писали, до яких показників курс долара в Україні ніколи не повернеться. Експерт розповів, що довоєнні показники залишилися в минулому. Українцям необхідно змиритися з фактом, що долар більше не коштуватиме 20 або 30 грн.