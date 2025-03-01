Купюра 100 долларов 2003 года — что не так и почему обменники могут не принять

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине существует так называемая проблема "старых" долларов, когда финансовые учреждения отказываются принимать на обмен валюту 2003 года выпуска или раньше. Были случаи, когда в обменниках соглашались забрать иностранные купюры только с дополнительной комиссией, хотя это незаконно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с долларами 2003 года и принимают ли их в Украине.

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Некоторые обменные пункты могут отказать клиентам в продаже 100 долларов 2003 года выпуска, поскольку срок существования валюты превысил 20 лет. Это является критическим нюансом для определенного количества небанковских финансовых учреждений.

Но действующее законодательство Украины запрещает устанавливать ограничения на обмен иностранных купюр из-за их дизайна, номинала или года изготовления. Национальный банк обязывает участников рынка принимать наличные любого образца, кроме случаев применения внутренних распоряжений. Хотя такие решения можно обжаловать, если клиент считает их неправомерными.

Другими словами, купюра 100 долларов 2003 года является действительным платежным инструментом, который подлежит обмену без установления дополнительной комиссии. Бывают лишь две причины отказать в обмене:

наличные сильно повреждены или изношены;

деньги признали фальшивыми.

Для защиты интересов и прав украинцев НБУ еще летом 2023 года ввел ряд мер сдерживания. Регулятор уточнил нормативно-правовую базу, отменив некоторые признаки незначительного износа как основания отказать в надлежащем обслуживании. Также Нацбанк инициировал проверки участников рынка, штрафуя на крупные суммы за нарушение правил.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции", — констатировали в НБУ.

Стоит уточнить, что приведенные требования касаются купюр всех номиналов долларов, которые выпускала Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки с 1914 года и до сих пор.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы продают 2 доллара 1976 года выпуска за большие деньги на OLX. Это объясняется редкостью номинала, ведь его печатали по случаю важной для США даты. Некоторые купюры стоят почти 30 000 грн, однако по актуальному курсу обменять 2 доллара удастся за 85 грн.

Также мы писали, к каким показателям курс доллара в Украине никогда не вернется. Эксперт рассказал, что довоенные показатели остались в прошлом. Украинцам необходимо смириться с фактом, что доллар больше не будет стоить 20 или 30 грн.