Долари 1976 року – який номінал дорого продають на OLX

Долари різних номіналів на столі. Фото: Pexels

Деякі іноземні купюри цікавлять колекціонерів завдяки своїм унікальним особливостям. Наприклад, рідкісним серійним номером, історичною цінністю, неповторним дизайном, обмеженістю тиражу тощо. У список дорогих потрапила американська банкнота номіналом 2 долари 1976 року випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому вона цікавить колекціонерів і скільки коштує на спеціалізованих порталах.

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За скільки продають 2 долари 1976 року

На порталі OLX є чимало оголошень про продаж дводоларової купюри. Середня вартість перебуває на рівні 1 000-2 000 грн, хоча за актуальним курсом банкнота коштує всього 85 грн. Користувач із Києва запропонував купити валюту за захмарну ціну — 29 000 грн. Вона належить до серії К, але причину великої вартості власник не уточнив.

2 долари 1976 року за 29 000 грн на OLX. Фото: скриншот

У Коростені (Житомирська область) продають 2 долари 1976 року з зірочкою біля серійного номера за 4 000 грн. Валюта зі спеціальним символом завжди дорого коштує, бо колекціонери не проти долучити до колекції замінену купюру.

Зірочка означає, що при друці пошкодився папір, тож довелося випустити ще одну банкноту з аналогічною комбінацією цифр. А оскільки двох однакових серійних номерів бути не може, їх відрізнили за допомогою символу.

2 долари 1976 року за 4 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Користувач із Запоріжжя продає валюту за 2 000 грн. Унікальність доларів — у серії. Комбінація містить три сімки підряд, що робить купюру цінною в очах колекціонерів. Плюс з обох боків номера розташована літера А, це також додало грошам вартості.

2 долари 1976 року за 2 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Чому 2 долари 1976 року дорого коштують

Ціна зумовлена різними факторами. По-перше, тираж був обмежений, в обіг випустили невелику кількість банкнот, що робить їх рідкісними. Друк приурочили до святкування двохсотлітнього ювілею Декларації незалежності США.

З цього випливає друга причина — унікальний дизайн. На звороті зобразили сцену підписання документу, що надало валюті особливої історичної та символічної цінності. Плюс на вартість впливає дефіцит, адже пропозиція не здатна перекрити попит.

Якщо купюра може похвалитися іншими цікавими особливостями, зокрема незвичним серійним номером або помилкою друку, то кінцева ціна збільшується. Так формується вартість усіх раритетних виробів, не лише грошових одиниць.

Нагадаємо, Європейський центральний банк припинив випускати номінал 500 євро у 2019 році. Причиною такого рішення стала поява великої кількості фальшивих купюр. Аферисти найчастіше підробляли саме 500 євро, тож від друку вирішили відмовитися.

Також ми писали, що багато українців зберігають долари вдома. Аби захистити валюту від потенційного пограбування, варто помістити банкноти в надійну схованку. В домашніх умовах є кілька неочевидних місць, де можна заховати гроші.