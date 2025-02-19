Які купюри не приймають термінали в Україні та що робити з такими грошима

Термінали ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Трапляються випадки, коли термінали ПриватБанку чи інших фінансових установ не приймають готівкові гроші. Українці регулярно скаржаться на несправність техніки, але причина здебільшого пов’язана зі станом купюр.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому виникають проблеми з прийомом банкнот.

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Яку готівку не приймає термінал

Оскільки йдеться про апарати самообслуговування, не можна відкидати варіант поломки. Але часто проблема ховається у стані самих купюр. За словами начальника управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерія Строчкова, поширеними причинами відмови є:

надмірне пошкодження грошей;

забрудненість;

контакт із миючими засобами;

надмірна новизна банкнот, відсутність згинів і дрібних пошкоджень.

"Йдеться про купюри, що вперше потрапили в обіг після емісії. Можливі випадки, коли термінали не приймають абсолютно нові, гладенькі банкноти без недоліків. Також проблеми виникають із грошима, які випадково випрали. Бо термінал, на відміну від людини, побачить люмінесценцію паперу", — зауважив фахівець.

Звісно, наявність надривів та інших механічних пошкоджень, бруд чи фарба на елементах захисту можуть спричинити відмову роботи терміналу самообслуговування. А дуже гладенькі купюри, без згинів і слідів експлуатації, здатні викликати сумніви в автентичності національної валюти.

Що робити з грошима, які не прийняв термінал

Якщо виникла проблема з використанням апарату, необхідно звернутися у банківське відділення. Працівники фінустанов, на відміну від техніки, здатні розпізнати справжність готівки навіть неозброєним оком. Плюс НБУ затвердив вимоги до грошових одиниць: у разі наявності конкретних ознак касир зобов’язаний вилучити валюту для перевірки.

А за відсутності цих ознак обмінна чи розрахункова операція пройде без проблем. Незначні пошкодження на банкнотах не є причиною відмовити клієнту в обслуговуванні. Проте важливо, щоб збереглося принаймні 55% купюри, інакше замінити її не вийде.

Нагадаємо, чимало українців тримають вдома готівку і коштовності. Аби захистити цінні речі від грабіжників, необхідно помістити їх у недоторкану схованку, про існування якої ніхто не здогадається. У квартирі/будинку багато неочевидних місць, де можна заховати гроші.

Також ми писали, що купюру 500 євро більше не випускають. Європейський центральний банк ухвалив рішення припинити друкування номіналу, оскільки його часто використовували шахраї у незаконних фінансових операціях. Саме 500 євро найбільше підробляли.