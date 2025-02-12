Чому 500 євро більше не друкують і чи можуть українці обміняти валюту

Європейські банкноти. Фото: Pexels

Мало хто знає, але номінал 500 євро більше не друкують. Ще у 2019 році Європейський центральний банк припинив випуск купюр. Тоді назріло занепокоєння, що саме 500 євро найбільше використовують у протиправній діяльності, тобто для шахрайства. Виникає питання, чи приймають номінал на обмін в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому ЄЦБ відмовився від друку 500 євро і чи вдасться українцям обміняти валюту.

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Чому купюри 500 євро не випускають

Друк номіналу почався в далекому 2002 році, а 27 січня 2019-го центробанки ЄС ініціювали вилучення готівки з обігу. Причиною такого рішення стало широке використання купюр 500 євро у злочинних цілях. Аферисти найчастіше підробляли саме цей номінал, аби залучати до фінансових операцій з метою:

"відмивання" грошей;

ухилення від сплати податків;

фінансування тероризму.

Можна сказати, репутація 500 євро зіпсувалася. Тож Європейський центральний банк ухвалив рішення залишити в обігу тільки купюри 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Чи вийде обміняти 500 євро в Україні

Вилучення з обігу не означає, що банкноти перестали бути дійсним платіжним засобом. Ними досі розплачуються за товари/послуги (ті, в кого за 6 років залишилася готівка), а фінансові установи зобов’язанні приймати номінал, обмінюючи на іншу валюту за актуальним курсом. З іншого боку, користувачі не можуть отримати 500 євро в банку/обміннику/магазині, їх більше не видають.

Звісно, обміняти валюту ніхто не заборонить, але тільки у випадку належного стану купюри. Готівка повинна мати елементи захисту, не бути сильно пошкодженою чи зношеною. Фальшиві гроші одразу вилучають без компенсації або забирають на дослідження в НБУ.

Нагадаємо, ЄЦБ планує замінити дизайн євро через кілька років. На банкнотах можуть з’явитися зображення відомих європейських культурних діячів або птахів/річок. Нововведення необхідне для боротьби з підробкою грошей та зниження екологічних збитків.

Також ми писали, що НБУ досі отримує скарги від українців щодо відмови обмінників прийняти валюту через рік випуску. Такі дії є незаконними, а вимоги найчастіше порушують фінансові установи, які працюють без ліцензії Нацбанку.