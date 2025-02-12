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Впал в немилость — почему номинал 500 евро больше не выпускают

12 февраля 2025 16:19
Елизавета Супивская - редактор
Почему 500 евро больше не печатают и могут ли украинцы обменять валюту
Европейские банкноты. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Мало кто знает, но номинал 500 евро больше не печатают. Еще в 2019 году Европейский центральный банк прекратил выпуск купюр. Тогда назрело беспокойство, что именно 500 евро больше всего используют в противоправной деятельности, то есть для мошенничества. Возникает вопрос, принимают ли номинал на обмен в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему ЕЦБ отказался от печати 500 евро и удастся ли украинцам обменять валюту.

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Почему купюры 500 евро не выпускают

Печать номинала началась в далеком 2002 году, а 27 января 2019-го центробанки ЕС инициировали изъятие наличных из обращения. Причиной такого решения стало широкое использование купюр 500 евро в преступных целях. Аферисты чаще всего подделывали именно этот номинал, чтобы привлекать к финансовым операциям с целью:

  • "отмывания" денег;
  • уклонения от уплаты налогов;
  • финансирования терроризма.

Можно сказать, репутация 500 евро испортилась. Поэтому Европейский центральный банк принял решение оставить в обращении только купюры 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Получится ли обменять 500 евро в Украине

Изъятие из обращения не означает, что банкноты перестали быть действительным платежным средством. Ими до сих пор расплачиваются за товары/услуги (те, у кого за 6 лет осталась наличность), а финансовые учреждения обязаны принимать номинал, обменивая на другую валюту по актуальному курсу. С другой стороны, пользователи не могут получить 500 евро в банке/обменнике/магазине, их больше не выдают.

Конечно, обменять валюту никто не запретит, но только в случае надлежащего состояния купюры. Наличность должна иметь элементы защиты, не быть сильно поврежденной или изношенной. Фальшивые деньги сразу изымают без компенсации или забирают на исследование в НБУ.

Напомним, ЕЦБ планирует заменить дизайн евро через несколько лет. На банкнотах могут появиться изображения известных европейских культурных деятелей или птиц/рек. Нововведение необходимо для борьбы с подделкой денег и снижения экологического ущерба.

Также мы писали, что НБУ до сих пор получает жалобы от украинцев относительно отказа обменников принять валюту из-за года выпуска. Такие действия являются незаконными, а требования чаще всего нарушают финансовые учреждения, которые работают без лицензии Нацбанка.

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