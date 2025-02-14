Де безпечно заховати гроші вдома – три неочевидні місця

Іноземна валюта. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Якщо тримаєте вдома готівкову валюту чи володієте ювелірними виробами, бажано помістити їх у надійну схованку, аби захистити від грабіжників. В деякі місця крадії ніколи не заглянуть, бо навіть не подумають, що хтось може зберігати там дорогі речі.

Про це розповіли фахівці порталу InterNACHI.

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Три неочевидні схованки вдома

Злочинці не хочуть витрачати багато часу на обшук квартири чи будинку, коли грабують когось. Тож рідко заглядають в місця, де люди не здогадаються заховати готівку. Вони шукають гроші чи коштовності в шафах, тумбочках, поміж книжкових сторінок, під матрацом тощо. Достатньо ввімкнути фантазію і підібрати незвичну схованку, щоб залишити зловмисників ні з чим.

Водопровідні труби

Звісно, йдеться про фальшиві конструкції. Потрібно купити в магазині ПВХ трубу з кришкою та приєднати до комунікації під раковиною на кухні, біля ванної, в підвалі тощо. Всередині достатньо вільного простору, щоб помістилися дрібні прикраси або валюта. Крадії не перевіряють систему каналізації, бо не мають часу на огляд водопроводу. Плюс злочинці не подумають розбирати конструкцію без спеціальних інструментів.

Розетка у стіні

Імітуючи звичайну розетку, можна заховати в отворі чимало коштовних речей. Жоден злодій не стане розкручувати настінні розетки, бо це зайве витрачання часу. Ймовірність знайти всередині готівку, прикраси, флешки, ключі або важливі документи мізерна. Саме тому схованка максимально безпечна. Грабіжники явно не розраховують знайти у квартирі подібний "мінісейф".

Задня стінка комода

Традиційно гроші шукають в гардеробі, порсаючись у шафі та розкидаючи одяг. Мало хто додумається розібрати тумбочку або комод, щоб подивитися на задню стінку. Там достатньо місця для конверта з іноземною валютою, який приклеюється скотчем. Подібний трюк працює і з нижньою частиною шухляд, але це більш ризиковано, оскільки підвищується ризик викриття схованки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може з’явитися е-гривня. Випуск цифрової валюти ініціював Національний банк, аби покращити розрахункові операції та боротися з корупцією. Е-гривня не замінить готівку, а стане доповненням до способів здійснення фінансових операцій. Тестування валюти хочуть провести у 2025 році.

Також ми писали, що покупці нерухомості повинні визначитися, як платити за квартиру чи будинок під час здійснення угоди. Готівковий і безготівковий розрахунки мають як плюси, так і мінуси. Часто сторони обирають комбінований варіант, який поєднує переваги обох способів оплати.