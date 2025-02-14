Где безопасно спрятать деньги дома – три неочевидных места

Иностранная валюта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Если держите дома наличную валюту или владеете ювелирными изделиями, желательно поместить их в надежный тайник, дабы защитить от грабителей. В некоторые места воры никогда не заглянут, ведь даже не подумают, что кто-то может хранить там дорогие вещи.

Об этом рассказали специалисты портала InterNACHI.

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Три неочевидных тайника дома

Преступники не хотят тратить много времени на обыск квартиры или дома, когда грабят кого-то. Поэтому редко заглядывают в места, где люди не догадаются спрятать наличку. Они ищут деньги или драгоценности в шкафах, тумбочках, между книжными страницами, под матрасом и тому подобное. Достаточно включить фантазию и подобрать необычный тайник, чтобы оставить злоумышленников ни с чем.

Водопроводные трубы

Конечно, речь идет о фальшивых конструкциях. Нужно купить в магазине ПВХ трубу с крышкой и присоединить к коммуникации под раковиной на кухне, возле ванной, в подвале и др. Внутри достаточно свободного пространства, чтобы поместились мелкие украшения или валюта. Воры не проверяют систему канализации, ведь не имеют времени на осмотр водопровода. Плюс преступники не подумают разбирать конструкцию без специальных инструментов.

Розетка в стене

Имитируя обычную розетку, можно спрятать в отверстии немало ценных вещей. Ни один вор не станет раскручивать настенные розетки, поскольку это лишняя трата времени. Вероятность найти внутри наличные, украшения, флешки, ключи или важные документы мизерная. Именно поэтому тайник максимально безопасен. Грабители явно не рассчитывают найти в квартире подобный "мини-сейф".

Задняя стенка комода

Традиционно деньги ищут в гардеробе, роясь в шкафу и разбрасывая одежду. Мало кто додумается разобрать тумбочку или комод, чтобы посмотреть на заднюю стенку. Там достаточно места для конверта с иностранной валютой, который приклеивается скотчем. Подобный трюк работает и с нижней частью ящиков, но это более рискованно, поскольку повышается риск разоблачения тайника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может появиться е-гривна. Выпуск цифровой валюты инициировал Национальный банк, чтобы улучшить расчетные операции и бороться с коррупцией. Е-гривна не заменит наличные, а станет дополнением к способам осуществления финансовых операций. Тестирование валюты хотят провести в 2025 году.

Также мы писали, что покупатели недвижимости должны определиться, как платить за квартиру или дом при совершении сделки. Наличный и безналичный расчеты имеют как плюсы, так и минусы. Часто стороны выбирают комбинированный вариант, который сочетает преимущества обоих способов оплаты.