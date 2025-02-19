Какие купюры не принимают терминалы в Украине и что делать с такими деньгами

Терминалы ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Бывают случаи, когда терминалы ПриватБанка или других финансовых учреждений не принимают наличные деньги. Украинцы регулярно жалуются на неисправность техники, но причина в основном связана с состоянием купюр.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему возникают проблемы с приемом банкнот.

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Поскольку речь идет об аппаратах самообслуживания, нельзя исключать вариант поломки. Но часто проблема скрывается в состоянии самих купюр. По словам начальника управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерия Строчкова, распространенными причинами отказа являются:

чрезмерное повреждение денег;

загрязненность;

контакт с моющими средствами;

чрезмерная новизна банкнот, отсутствие сгибов и мелких повреждений.

"Речь идет о купюрах, впервые попавших в обращение после эмиссии. Возможны случаи, когда терминалы не принимают абсолютно новые, гладкие банкноты без недостатков. Также проблемы возникают с деньгами, которые случайно постирали. Потому что терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги", — отметил специалист.

Конечно, наличие надрывов и других механических повреждений, грязь или краска на элементах защиты могут привести к отказу работы терминала самообслуживания. А очень гладкие купюры, без сгибов и следов эксплуатации, способны вызвать сомнения в подлинности национальной валюты.

Что делать с деньгами, которые не принял терминал

Если возникла проблема с использованием аппарата, необходимо обратиться в банковское отделение. Сотрудники финучреждений, в отличие от техники, способны распознать подлинность наличных даже невооруженным глазом. Плюс НБУ утвердил требования к денежным единицам: при наличии конкретных признаков кассир обязан изъять валюту для проверки.

А при отсутствии этих признаков обменная или расчетная операция пройдет без проблем. Незначительные повреждения на банкнотах не являются причиной отказать клиенту в обслуживании. Однако важно, чтобы сохранилось по крайней мере 55% купюры, иначе заменить ее не получится.

Напомним, многие украинцы держат дома наличные и драгоценности. Чтобы защитить ценные вещи от грабителей, необходимо поместить их в неприкосновенный тайник, о существовании которого никто не догадается. В квартире/доме много неочевидных мест, где можно спрятать деньги.

Также мы писали, что купюру 500 евро больше не выпускают. Европейский центральный банк принял решение прекратить печатание номинала, поскольку его часто использовали мошенники в незаконных финансовых операциях. Именно 500 евро больше всего подделывали.