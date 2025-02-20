Доллары 1976 года – какой номинал дорого продают на OLX

Доллары разных номиналов на столе. Фото: Pexels

Некоторые иностранные купюры интересуют коллекционеров своими уникальными особенностями. Например, редким серийным номером, исторической ценностью, неповторимым дизайном, ограниченностью тиража и т.д. В список дорогих попала американская банкнота номиналом 2 доллара 1976 года выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему она интересует коллекционеров и сколько стоит на специализированных порталах.

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За сколько продают 2 доллара 1976 года

На портале OLX есть немало объявлений о продаже двухдолларовой купюры. Средняя стоимость находится на уровне 1 000-2 000 грн, хотя по актуальному курсу банкнота стоит всего 85 грн. Пользователь из Киева предложил купить валюту за заоблачную цену — 29 000 грн. Она относится к серии К, но причину большой стоимости владелец не уточнил.

2 доллара 1976 года за 29 000 грн на OLX. Фото: скриншот

В Коростене (Житомирская область) продают 2 доллара 1976 года со звездочкой возле серийного номера за 4 000 грн. Валюта со специальным символом всегда дорого стоит, потому что коллекционеры не против приобщить к коллекции замененную купюру.

Звездочка означает, что при печати повредилась бумага, поэтому пришлось выпустить еще одну банкноту с аналогичной комбинацией цифр. А поскольку двух одинаковых серийных номеров быть не может, их отличили с помощью символа.

2 доллара 1976 года за 4 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Пользователь из Запорожья продает валюту за 2 000 грн. Уникальность долларов — в серии. Комбинация содержит три семерки подряд, что делает купюру ценной в глазах коллекционеров. Плюс с обеих сторон номера расположена буква А, это также добавило деньгам стоимости.

2 доллара 1976 года за 2 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Почему 2 доллара 1976 года дорого стоят

Цена обусловлена различными факторами. Во-первых, тираж был ограничен, в обращение выпустили небольшое количество банкнот, что делает их редкими. Печать приурочили к празднованию двухсотлетнего юбилея Декларации независимости США.

Из этого следует вторая причина — уникальный дизайн. На обороте изобразили сцену подписания документа, что придало валюте особую историческую и символическую ценность. Плюс на стоимость влияет дефицит, ведь предложение не способно перекрыть спрос.

Если купюра может похвастаться другими интересными особенностями, в частности необычным серийным номером или ошибкой печати, то конечная цена увеличивается. Так формируется стоимость всех раритетных изделий, не только денежных единиц.

Напомним, Европейский центральный банк прекратил выпускать номинал 500 евро в 2019 году. Причиной такого решения стало появление большого количества фальшивых купюр. Аферисты чаще всего подделывали именно 500 евро, поэтому от печати решили отказаться.

Также мы писали, что многие украинцы хранят доллары дома. Чтобы защитить валюту от потенциального ограбления, стоит поместить банкноты в надежный тайник. В домашних условиях есть несколько неочевидных мест, где можно спрятать деньги.