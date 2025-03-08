Обмен старой валюты — можно ли продать 100 долларов 1996 года

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Обмен валюты в Украине может сопровождаться проблемами. Некоторые финансовые учреждения отказываются принять "старые" доллары, то есть купюры, выпущенные 20 и более лет назад. Больше всего "досталось" банкнотам 100 долларов 1996 года, которые почему-то попали в черный список обменников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с номиналом 100 долларов 1996 года.

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Какой дизайн купюры

Все украинские обменники обязаны осуществлять деятельность в соответствии с нормативно-правовыми требованиями Национального банка. Но регулярно появляются жалобы на финучреждения, которые отказывают клиентам в обмене старых долларов или соглашаются на операцию за дополнительную комиссию. Чаще всего такая проблема возникает с номиналом 100 долларов 1996 года.

Банкноту легко узнать по характерному дизайну и цвету. Она имеет зеленый оттенок, а на лицевой стороне напечатан портрет Бенджамина Франклина в овальной рамке.

Купюра номиналом 100 долларов 1996 года. Фото: скриншот

Почему обмен под вопросом

Проблемы возникли из-за вероятности подделки. Было трудно подтвердить подлинность иностранной наличности, поскольку новые купюры получили дополнительные элементы защиты от фальшивомонетчиков. Поэтому обменные пункты не хотели рисковать и отказывались принимать доллары. А если и покупали их у клиентов, то по двойному курсу или с комиссией.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что получил много обращений от граждан, которые жалуются на неправомерные действия финансовых учреждений. Там покупают доллары дешевле в зависимости от года эмиссии.

"Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и, несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники", — отметил Гетманцев.

Украинцам рекомендуют сообщать о подобных случаях непосредственно в комитет ВРУ, Национальный банк или полицию. Так удастся минимизировать злоупотребления легальных пунктов обмена валюты. Ведь они обязаны без ограничений принимать американские доллары всех годов выпуска, начиная с 1914-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, так называемые "белые" и "синие" доллары могут стоить в Украине по-разному. Обменники устанавливают двойные курсы для наличной валюты или дополнительную комиссию. НБУ штрафует на крупные суммы за нарушение требований или отменяет лицензию на деятельность.

Также мы писали, у кого доллары могут конфисковать. Это происходит с сильно изношенной или поврежденной валютой, платежность которой невозможно доказать без анализа. Плюс изымают фальшивые купюры и отправляют в Национальный банк.