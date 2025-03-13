Один из номиналов евро уже не выпускают — удастся ли обменять

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Не все украинцы знают, что ЕС отказался от одного наличного номинала. Еще в 2019 году Европейский центральный банк прекратил выпуск купюр, но они все еще встречаются в обращении, поскольку люди продолжают оплачивать ими покупки. Возникает вопрос, удастся ли обменять евро и на что нужно обратить внимание владельцам валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры евро уже не печатают.

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Отмена печати коснулась номинала 500 евро. 27 января 2019 года Центробанк инициировал изъятие купюр из обращения из-за беспокойства увеличением случаев подделки наличных. Именно 500 евро мошенники чаще всего использовали в незаконной деятельности, в частности для отмывания денег, уклонения от налогов и т.д.

Испорченная репутация номинала привела к отказу от дальнейшего выпуска. В обращении оставили только купюры 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Однако нужно уточнить, что владельцы 500 евро до сих пор могут воспользоваться деньгами в расчетных операциях или обменять на другую валюту.

Изъятие из обращения не означает отмену статуса платежного инструмента. То есть никто не запрещает заплатить банкнотой в магазине, продать ее, разменять и тому подобное.

Действительны ли евро 2002 года выпуска

Противоречия возникают относительно использования евро так называемой "серии 2002 года". Наличные купюры 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, впервые увидели свет с запуском эмиссии в 2002 году. А в следующем десятилетии появились обновленные банкноты с усовершенствованными защитными деталями, а именно:

голограммой, которая меняет цвет;

водяным знаком — портретом богини Европы, видным на аверсе и реверсе;

рельефными элементами печати;

подписью действующего председателя Европейского центрального банка;

новым дизайном;

бумагой, обработанной специальным веществом для продления срока эксплуатации налички.

Учитывая весомые нововведения, возник вопрос, действительны ли евро 2002 года выпуска. На самом деле, инновационные технологии производства предусмотрены сугубо для минимизации мошеннических действий. А год эмиссии никак не влияет на законность платежей и финансовых операций. Поэтому евро всех годов выпуска можно без проблем использовать или обменять.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, обменники могут отказать украинцам в покупке долларов. Некоторые финансовые учреждения не принимают номинал 100 долларов 1996 года выпуска или устанавливают комиссию за обмен. Такие действия незаконны, необходимо сообщать в полицию или Национальный банк.

Также мы писали, почему "белые" и "синие" доллары стоят по-разному. В обменных пунктах существуют двойные курсы в зависимости от года эмиссии валюты. Недобросовестные финучреждения могут покупать и продавать доллары с наценкой.