Продаж доларів із зірочкою — чи вдасться обміняти незвичні купюри

Обмінний пункт в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Деякі американські банкноти помічені спеціальним символом біля серійного номера — зірочкою. Цей знак на доларах з’являється не вибірково, його використовують з конкретною ціллю. Але постає питання, чи вдасться українцям обміняти валюту, яка має знак у вигляді зірочки на аверсі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати українцям про обмін незвичних доларів.

Читайте також:

Чому на грошах друкують зірочку

Навіть при використанні ідеально налагодженого обладнання і новітніх технологій друку можуть виникати проблеми. Виготовлення грошових номіналів часто супроводжується типографічними дефектами. Помилки потрібно виправляти, тож доводиться замінювати браковані купюри новими.

На порталі US Currency Education Program йдеться, що серійні номери на валюті відрізняються. Комбінації цифр не повинні повторюватися, але банкноти на заміну мають ідентичні номери. Аби не втручатися у послідовність цифр, використовують спеціальний символ.

Іншими словами, зірочка на аверсі є маркером того, що грошову одиницю надрукували замість пошкодженої банкноти. Вона вказує на помилку при виготовленні доларів, слугує так званим розпізнавальним знаком.

100 доларів з зірочкою біля серійного номера. Фото: скриншот/OLX

Чи можна продати долари з зірочкою

Головне питання в тому, чи вдасться українцям здійснити обмінну операцію з маркованими доларами. Насправді символ біля серійного номера жодним чином не впливає на номінальну вартість валюти. Такі купюри продають за звичайним курсом, без жодних націнок або подвійних показників в обмінниках.

Якщо у фінансовій установі звернули увагу на наявність зірочки та вимагають комісію, необхідно звернутися зі скаргою в Національний банк і поліцію. Регулятор проведе перевірку, штрафуючи учасника ринку за недотримання вимог закону. Плюс може позбавити обмінний пункт ліцензії на діяльність.

До речі, долари з символом біля комбінації вважаються предметом колекціонування. На порталі OLX можна знайти багато оголошень про продаж валюти різних номіналів. Наприклад, користувач з Одеської області запропонував купити 1 долар з зірочкою за 250 грн, хоча вартість за актуальним курсом становить лише 41,60 грн.

Оголошення про продаж 1 долара з зірочкою на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, номінал 500 євро давно не випускають. Європейський центральний банк відмовився від друку купюр, оскільки цей номінал найчастіше підробляли. Водночас українці можуть без обмежень обміняти валюту чи скористатися нею за кордоном.

Також ми писали, що з доларами і євро можуть бути проблеми під час перетину державного кордону. Необхідно декларувати суму, еквівалентну 10 000 євро і більше. Інакше загрожують штрафи і конфіскація готівки.