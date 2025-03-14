Продажа долларов со звездочкой — удастся ли обменять необычные купюры

Обменный пункт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые американские банкноты помечены специальным символом возле серийного номера — звездочкой. Этот знак на долларах появляется не выборочно, его используют с конкретной целью. Но возникает вопрос, удастся ли украинцам обменять валюту, которая имеет знак в виде звездочки на аверсе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать украинцам об обмене необычных долларов.

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Даже при использовании идеально отлаженного оборудования и новейших технологий печати могут возникать проблемы. Изготовление денежных номиналов часто сопровождается типографическими дефектами. Ошибки нужно исправлять, поэтому приходится заменять бракованные купюры новыми.

На портале US Currency Education Program говорится, что серийные номера на валюте отличаются. Комбинации цифр не должны повторяться, но банкноты на замену имеют идентичные номера. Чтобы не вмешиваться в последовательность цифр, используют специальный символ.

Другими словами, звездочка на аверсе является маркером того, что денежную единицу напечатали вместо поврежденной банкноты. Она указывает на ошибку при изготовлении долларов, служит так называемым опознавательным знаком.

100 долларов со звездочкой возле серийного номера. Фото: скриншот/OLX

Можно ли продать доллары со звездочкой

Главный вопрос в том, удастся ли украинцам осуществить обменную операцию с маркированными долларами. На самом деле символ возле серийного номера никоим образом не влияет на номинальную стоимость валюты. Такие купюры продают по обычному курсу, без всяких наценок или двойных показателей в обменниках.

Если в финансовом учреждении обратили внимание на наличие звездочки и требуют комиссию, необходимо обратиться с жалобой в Национальный банк и полицию. Регулятор проведет проверку, штрафуя участника рынка за несоблюдение требований закона. Плюс может лишить обменный пункт лицензии на деятельность.

Кстати, доллары с символом возле комбинации считаются предметом коллекционирования. На портале OLX можно найти много объявлений о продаже валюты разных номиналов. Например, пользователь из Одесской области предложил купить 1 доллар со звездочкой за 250 грн, хотя стоимость по актуальному курсу составляет всего 41,60 грн.

Объявление о продаже 1 доллара со звездочкой на OLX. Фото: скриншот

Напомним, номинал 500 евро давно не выпускают. Европейский центральный банк отказался от печати купюр, поскольку этот номинал чаще всего подделывали. Однако украинцы могут без ограничений обменять валюту или воспользоваться ею за рубежом.

Также мы писали, что с долларами и евро могут быть проблемы при пересечении государственной границы. Необходимо декларировать сумму, эквивалентную 10 000 евро и больше. Иначе грозят штрафы и конфискация наличных.