Конфіскація валюти — в кого можуть забрати долари і євро на кордоні

Штрафи і конфіскація — які проблеми з валютою бувають на кордоні
В деяких випадках українцям загрожує конфіскація валютних цінностей. Йдеться про долари чи євро, які людина намагається перевезти через державний кордон. Недотримання митних вимог карається адміністративною відповідальністю і вилученням готівкових грошей.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чому валюту можуть конфіскувати на кордоні.
Декларування готівки
Українське законодавство дозволяє громадянам перетинати кордон із валютою, але необхідно декларувати наявну суму. Якщо готівковий еквівалент становить до 10 000 євро, то документальне оформлення не потребується. У разі перевищення вказаної суми декларування обов’язкове, як і підтвердження джерела ваших фінансів.
Важливо уточнити, що в розрахунок береться офіційний курс гривні до євро, актуальний на день перетину кордону. А резиденти України, запланувавши вивезення/пересилання валютних цінностей, мають додати до декларації певні документи (згідно з інформацією на сайті Державної митної служби):
- підтвердження зняття готівки зі свого банківського рахунку;
- квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою виключно на ту суму, яка перевищує еквівалент 10 000 євро;
- довідку про купівлю банківських металів (за наявності).
"Документи, що підтверджують зняття громадянином-резидентом готівки з власних рахунків з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів з дня зняття коштів", — уточнили митники.
Водночас до громадян-нерезидентів вказані вимоги не застосовуються (лише дотримання форми декларування).
Що буде за порушення вимоги
Порушення вимог карається штрафними санкціями. У 2022 році набув чинності закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил".
Згідно з чинними нормами, недекларування валюти тягне за собою адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 20% суми, яка перевищує дозволену для перевезення.
Водночас це поширюється на випадки недотримання встановленої форми декларування іноземних купюр. Якщо ж людина навмисно приховала факт транспортування валюти чи намагалася провести її поза митним контролем, то доведеться заплатити вже 100% вартості. Плюс усю суму конфіскують.
Більше того, сплата штрафу не є підставою пропустити грошові одиниці через митний кордон без документів.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в ЄС припинили випускати номінал 500 євро через поширення великої кількості фальшивих купюр. Українці повинні знати, що готівка залишається дійсним платіжним засобом і підлягає обміну в банках/фінансових установах. Тобто обмежень на операції з 500 євро немає.
Також ми писали, що деякі номінали доларів потрапили в чорний список обмінників. Пункти встановлювали подвійні курси чи окрему комісію під час купівлі валюти. Проте ці дії вважаються незаконними і підлягають покаранню з боку Національного банку.
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