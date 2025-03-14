Конфіскація валюти — в кого можуть забрати долари і євро на кордоні

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В деяких випадках українцям загрожує конфіскація валютних цінностей. Йдеться про долари чи євро, які людина намагається перевезти через державний кордон. Недотримання митних вимог карається адміністративною відповідальністю і вилученням готівкових грошей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому валюту можуть конфіскувати на кордоні.

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Декларування готівки

Українське законодавство дозволяє громадянам перетинати кордон із валютою, але необхідно декларувати наявну суму. Якщо готівковий еквівалент становить до 10 000 євро, то документальне оформлення не потребується. У разі перевищення вказаної суми декларування обов’язкове, як і підтвердження джерела ваших фінансів.

Важливо уточнити, що в розрахунок береться офіційний курс гривні до євро, актуальний на день перетину кордону. А резиденти України, запланувавши вивезення/пересилання валютних цінностей, мають додати до декларації певні документи (згідно з інформацією на сайті Державної митної служби):

підтвердження зняття готівки зі свого банківського рахунку;

квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою виключно на ту суму, яка перевищує еквівалент 10 000 євро;

довідку про купівлю банківських металів (за наявності).

"Документи, що підтверджують зняття громадянином-резидентом готівки з власних рахунків з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів з дня зняття коштів", — уточнили митники.

Водночас до громадян-нерезидентів вказані вимоги не застосовуються (лише дотримання форми декларування).

Що буде за порушення вимоги

Порушення вимог карається штрафними санкціями. У 2022 році набув чинності закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил".

Згідно з чинними нормами, недекларування валюти тягне за собою адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 20% суми, яка перевищує дозволену для перевезення.

Водночас це поширюється на випадки недотримання встановленої форми декларування іноземних купюр. Якщо ж людина навмисно приховала факт транспортування валюти чи намагалася провести її поза митним контролем, то доведеться заплатити вже 100% вартості. Плюс усю суму конфіскують.

Більше того, сплата штрафу не є підставою пропустити грошові одиниці через митний кордон без документів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в ЄС припинили випускати номінал 500 євро через поширення великої кількості фальшивих купюр. Українці повинні знати, що готівка залишається дійсним платіжним засобом і підлягає обміну в банках/фінансових установах. Тобто обмежень на операції з 500 євро немає.

Також ми писали, що деякі номінали доларів потрапили в чорний список обмінників. Пункти встановлювали подвійні курси чи окрему комісію під час купівлі валюти. Проте ці дії вважаються незаконними і підлягають покаранню з боку Національного банку.