Конфискация валюты — у кого могут забрать доллары и евро на границе

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В некоторых случаях украинцам грозит конфискация валютных ценностей. Речь идет о долларах или евро, которые человек пытается перевезти через государственную границу. Несоблюдение таможенных требований карается административной ответственностью и изъятием наличных денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему валюту могут конфисковать на границе.

Читайте также:

Декларирование наличных денег

Украинское законодательство позволяет гражданам пересекать границу с валютой, но необходимо декларировать имеющуюся сумму. Если наличный эквивалент составляет до 10 000 евро, то документальное оформление не требуется. В случае превышения указанной суммы декларирование обязательно, как и подтверждение источника ваших финансов.

Важно уточнить, что в расчет берется официальный курс гривны к евро, актуальный на день пересечения границы. А резиденты Украины, запланировав вывоз/пересылку валютных ценностей, должны приложить к декларации определенные документы (согласно информации на сайте Государственной таможенной службы):

подтверждение снятия наличных со своего банковского счета;

квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью исключительно на ту сумму, которая превышает эквивалент 10 000 евро;

справку о покупке банковских металлов (при наличии).

"Документы, подтверждающие снятие гражданином-резидентом наличности с собственных счетов с целью ее вывоза, действуют в течение 90 календарных дней со дня снятия денег", — уточнили таможенники.

Однако к гражданам-нерезидентам указанные требования не применяются (только соблюдение формы декларирования).

Что будет за нарушение требования

Нарушение требований карается штрафными санкциями. В 2022 году вступил в силу закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил".

Согласно действующим нормам, недекларирование валюты влечет за собой административную ответственность — штраф в размере 20% суммы, превышающей разрешенную для перевозки.

Но это распространяется на случаи несоблюдения установленной формы декларирования иностранных купюр. Если же человек намеренно скрыл факт транспортировки валюты или пытался провести ее вне таможенного контроля, то придется заплатить уже 100% стоимости. Плюс всю сумму конфискуют.

Более того, уплата штрафа не является основанием пропустить денежные единицы через таможенную границу без документов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ЕС прекратили выпускать номинал 500 евро из-за распространения большого количества фальшивых купюр. Украинцы должны знать, что наличные остаются действительным платежным средством и подлежат обмену в банках/финансовых учреждениях. То есть ограничений на операции с 500 евро нет.

Также мы писали, что некоторые номиналы долларов попали в черный список обменников. Пункты устанавливали двойные курсы или отдельную комиссию при покупке валюты. Однако эти действия считаются незаконными и подлежат наказанию со стороны Национального банка.