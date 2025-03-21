Курс долара готується змінити вектор руху — що буде з валютою в Україні

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після тривалого зниження офіційного курсу гривні до долара з середини січня 2025 року показники почали рухатися вгору. 10 березня зафіксували зворотну динаміку, яка може свідчити про подальше посилення американської валюти.

Що буде з курсом долара в Україні, розповів у коментарі редакції Новини.LIVE фінансист Андрій Шевчишин.

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Станом на 20 березня Національний банк розрахував офіційний курс на рівні 41,57 грн/дол. Відбулося незначне посилення долара, оскільки ще 10 числа показник демонстрував 41,27 грн/дол. Наразі валютний ринок перебуває у стабільному стані, проте не виключено, що згодом повернеться висхідний тренд.

"Минулого тижня долар уперше за місяць подорожчав — офіційний курс піднявся з 41,27 до 41,53 грн, а готівковий — з 41,60 до 41,85 грн. Я схиляюся до подальшого посилення долара, але значні рухи малоймовірні, оскільки готівкових гривень у населення не так багато", — пояснив Шевчишин.

Дійсно, НБУ вдається стримувати ріст показників попри геополітичну турбулентність. Офіційний курс зупинився нижче психологічного рівня, хоча попит на міжбанківському ринку збільшився орієнтовно на 13%. Експерт вважає це прямим наслідком скорочення пропозиції.

Готівковий ринок зітнувся з протилежною тенденцією:

попит знизився на 38%;

пропозиція американської валюти зросла.

Така ситуація може свідчити про формування певного дисбалансу, внаслідок чого офіційний курс гривні до долара почне зростати.

Який курс очікують до кінця 2025 року

В аналітичному центрі "Український інститут майбутнього" опублікували макроекономічний дайджест на березень 2025 року. Там відмітили тривалу фіксацію курсу близько відмітки 41,5 грн/дол. попри відсутність західного фінансування у лютому.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ зараз перейшов до активного стримування інфляційних процесів через утримання курсу національної валюти. Ми також вважаємо, що курс встановлюється з урахуванням валютного кошика "долар та євро". Зміцнення євро з 1,03 до 1,08 до долара спричиняє зміцнення курсу гривні до долара", — зауважили в UIF.

Але поточне зміцнення національної валюти — це тимчасове явище, переконані в Інституті. До кінця 2025 року девальвація гривні підштовхне показники до рівня 46 грн/дол., оскільки на заваді посилення стануть фундаментальні фактори погіршення платіжного балансу у 2024 році.

Нагадаємо, українцям варто відмовитися від купівлі євро великих номіналів, оскільки існує підвищений ризик отримання підробки. ЄС давно не випускає 500 євро через збільшення кількості випадків шахрайства. Тому краще позбутися купюр, аби мінімізувати валютні загрози.

Також ми писали, що золото значно подорожчало через ослаблення долара. Це відбулося на тлі геополітичних ризиків і збільшення попиту на безпечні активи. Нові мита Дональда Трампа спричинили паніку на ринках, що послабило офіційну валюту США.