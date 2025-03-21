Курс доллара готовится изменить вектор движения — что будет с валютой в Украине

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После длительного снижения официального курса гривны к доллару с середины января 2025 года показатели начали двигаться вверх. 10 марта зафиксировали обратную динамику, которая может свидетельствовать о дальнейшем усилении американской валюты.

Что будет с курсом доллара в Украине, рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE финансист Андрей Шевчишин.

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По состоянию на 20 марта Национальный банк рассчитал официальный курс на уровне 41,57 грн/долл. Произошло незначительное усиление доллара, поскольку еще 10 числа показатель демонстрировал 41,27 грн/долл. Сейчас валютный рынок находится в стабильном состоянии, однако не исключено, что впоследствии вернется восходящий тренд.

"На прошлой неделе доллар впервые за месяц подорожал — официальный курс поднялся с 41,27 до 41,53 грн, а наличный — с 41,60 до 41,85 грн. Я склоняюсь к дальнейшему усилению доллара, но значительные движения маловероятны, поскольку наличных гривен у населения не так много", — объяснил Шевчишин.

Действительно, НБУ удается сдерживать рост показателей несмотря на геополитическую турбулентность. Официальный курс остановился ниже психологического уровня, хотя спрос на межбанковском рынке увеличился ориентировочно на 13%. Эксперт считает это прямым следствием сокращения предложения.

Наличный рынок столкнулся с противоположной тенденцией:

спрос снизился на 38%;

предложение американской валюты возросло.

Такая ситуация может свидетельствовать о формировании определенного дисбаланса, в результате чего официальный курс гривны к доллару начнет расти.

Какой курс ожидают к концу 2025 года

В аналитическом центре "Украинский институт будущего" опубликовали макроэкономический дайджест на март 2025 года. Там отметили длительную фиксацию курса около отметки 41,5 грн/долл. несмотря на отсутствие западного финансирования в феврале.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ сейчас перешел к активному сдерживанию инфляционных процессов через удержание курса национальной валюты. Мы также считаем, что курс устанавливается с учетом валютной корзины "доллар и евро". Укрепление евро с 1,03 до 1,08 к доллару вызывает укрепление курса гривны к доллару", — отметили в UIF.

Но текущее укрепление национальной валюты — это временное явление, убеждены в Институте. К концу 2025 года девальвация гривны подтолкнет показатели до уровня 46 грн/долл., поскольку на пути усиления станут фундаментальные факторы ухудшения платежного баланса в 2024 году.

Напомним, украинцам стоит отказаться от покупки евро крупных номиналов, поскольку существует повышенный риск получения подделки. ЕС давно не выпускает 500 евро из-за увеличения количества случаев мошенничества. Поэтому лучше избавиться от купюр, дабы минимизировать валютные угрозы.

Также мы писали, что золото значительно подорожало из-за ослабления доллара. Это произошло на фоне геополитических рисков и увеличения спроса на безопасные активы. Новые пошлины Дональда Трампа вызвали панику на рынках, что ослабило официальную валюту США.