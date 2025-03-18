Зарплати та пенсії — чи вистачить Україні коштів на соціальні виплати

Жінка рахує банкноти по тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В умовах війни економіка України дедалі більше залежить від міжнародної підтримки, яка стала критично важливою для збереження соціальної стабільності. Тоді як власні кошти бюджету практично повністю спрямовують на оборону, усі соціальні витрати, включно з пенсіями та збільшеними зарплатами чиновників, фінансують коштом партнерів.

Новини.LIVE розбиралися, скільки грошей Україні потрібно залучити цього року для покриття дефіциту, чи можливі затримки із соціальними виплатами, а також що буде з курсом долара та економікою України найближчим часом.

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Міжнародне фінансування відіграє вирішальну роль у забезпеченні стабільності соціальних виплат в Україні, включно з пенсіями, соціальними допомогами та заробітними платами працівників бюджетної сфери. В умовах триваючої війни та економічних труднощів зовнішня фінансова підтримка дозволяє державі виконувати свої соціальні зобов'язання перед громадянами. У той час як усі власні доходи країна витрачає на оборону.

Сьогодні міжнародна допомога спрямовується на кілька ключових сфер, серед яких:

Пенсійні виплати

Пенсійні виплати в Україні значною мірою залежать від міжнародної фінансової допомоги. Згідно з даними Міністерства фінансів України, від початку повномасштабного вторгнення країна отримала 105,9 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги, значну частину якої спрямовано на соціальні видатки, включно з пенсіями.

Соціальна допомога

Міжнародні організації, такі як Світовий банк, активно підтримують найуразливіші верстви населення України. У грудні 2024 року Світовий банк схвалив пакет допомоги Україні на суму 2,05 млрд дол., спрямований на підтримку фінансової та економічної стабільності, включно із соціальними виплатами. Як пише Reuters, ця допомога спрямована на підтримання рівня життя громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Зарплати в бюджетній сфері

Фінансування заробітних плат працівників бюджетної сфери також залежить від зовнішньої підтримки. У разі затримки міжнародної допомоги існує ризик несвоєчасних виплат зарплат бюджетникам. За даними Міністерства фінансів України, значна частина зовнішньої допомоги також спрямовується на покриття видатків державного бюджету, включно із заробітними платами в бюджетній сфері.

Скільки потрібно грошей

У разі дефіциту зовнішньої підтримки уряд України може натрапляти на труднощі у своєчасній виплаті пенсій і зарплат бюджетникам. Водночас, як запевнила Новини.LIVE заступниця голови Комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна, у короткостроковій перспективі приводів для паніки немає.

"Кошти на покриття дефіциту бюджету цього року в нас є", — сказала Новини.LIVE Забуранна.

Йдеться про приблизно 42 млрд дол. Саме таку потребу в зовнішньому фінансуванні відчуває Україна станом на початок березня 2025 року.

При цьому, як повідомив заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк, загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки для України у 2025-2026 роках становить приблизно 67,1 млрд доларів і 12,5 млрд євро, включно з такими джерелами:

МВФ — близько 4,6 млрд доларів (із них 2,7 млрд — у 2025 році).

Світовий банк — близько 20 млрд (переважно з доходів від російських активів, переданих США).

ЄС — 12,5 млрд євро 2025 року в рамках програми Ukraine Facility.

ЄС — 20 млрд дол. із доходів від активів РФ.

Канада, Японія, Велика Британія — близько 10 млрд дол. (із тих самих доходів від російських активів, частину коштів Велика Британія виділяє на зброю).

Норвегія, Австралія та інші країни — можливе додаткове фінансування.

"Якщо скласти всі ці суми, стане зрозуміло, що на 2025 рік теоретично ми перекриваємо необхідні 42 млрд доларів. А на 2026 рік також можемо зберегти достатній рівень фінансування", — написав нардеп у себе на сторінці в Telegram.

Він також додав, що майже всі ці кошти, за винятком 3 млрд дол. від Великої Британії, призначені для невійськових витрат.

"Фінансування військових потреб Україна, як і раніше, практично повністю забезпечує за рахунок власних ресурсів. Тут теж ситуація стабільна: два місяці року вже пройшли з невеликим, але перевищенням запланованих надходжень. Судячи з усього, нам вдасться зібрати заплановані 2,2 трлн грн", — прогнозує Железняк.

"Грошей поки що вистачає"

Попри запевнення міжнародних партнерів у продовженні підтримки, існують ризики, пов'язані з можливими затримками або скороченням обсягів фінансування. До того ж затримки у фінансуванні відбуваються досить часто.

"З обіцяної допомоги за 2 місяці надійшло лише 3 млрд євро в січні й так за програмою заморожених російських активів, хоча обіцяли, що на Україну за програмою Ukraine Facility буде приходити майже щомісяця", — зазначає фінансист Андрій Шевчишин.

Тому продовження та розширення міжнародної фінансової допомоги залишаються критично важливими для забезпечення соціальної стабільності в країні.

Тим часом обсяг золотовалютних резервів також скоротився на 3,7 млрд дол. з початку року, сягнувши 40,1 млрд дол. станом на 1 березня. Основними чинниками зниження резервів стали валютні інтервенції Національного банку України (НБУ) та виплати за зовнішніми зобов'язаннями в іноземній валюті.

Також значну роль у скороченні резервів відіграла відсутність надходжень від міжнародних партнерів у лютому.

Водночас, попри зменшення резервів, їхній обсяг залишається достатнім для підтримання стабільності валютного ринку, забезпечуючи фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту. При нормативі в 3 місяці.

"Загалом резервів достатньо, угоди в частині надання допомоги є, що дасть змогу перекрити навіть можливу відмову США від фінансування України", — упевнений Шевчишин.

Прогноз: економіка України може сповільнитися

Хоча виклики, пов'язані з війною та економічними труднощами є досить суттєвими, міжнародна фінансова допомога сприяє стабільності України. Однак сповільнення темпів економічного зростання та можливе зниження обсягів зовнішньої допомоги в майбутньому вимагають від уряду України проведення структурних реформ та ефективного використання доступних ресурсів для забезпечення сталого економічного розвитку та підвищення рівня життя населення.

Так, за прогнозами різних фінансових інституцій, у 2025 році економіка України продовжить зростання, проте темпи можуть сповільнитися.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України 2025 року з 4,7% до 3,5%, посилаючись на постійні атаки на енергетичну інфраструктуру і пов'язані з цим економічні труднощі.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік, очікуючи на сповільнення до 2-3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та триваючу війну. Для порівняння, за підсумками 2024 року економіка України зросла на 3,8%.

У МВФ також зазначили, що Україна продовжує досягати значного прогресу в проведенні структурних реформ, проте її економічні перспективи залишаються вкрай невизначеними через війну.

Що буде з доларом в Україні

Тим часом, попри геополітичну турбулентність, гривня поки що залишається стабільною. Курс утримується нижче 42 грн за долар, хоча, як каже Шевчишин, уже є ознаки того, що долар може повернутися до зростання.

"Минулого тижня долар уперше за місяць подорожчав — офіційний курс піднявся з 41,27 до 41,53 грн, а готівковий — з 41,60 до 41,85 грн. Я схиляюся до подальшого посилення долара, але значні рухи малоймовірні, оскільки готівкових гривень у населення не так багато", — Шевчишин.

За його словами, на міжбанку попит на валюту збільшився на 13%, що є прямим наслідком скорочення пропозиції, тоді як у готівковому сегменті ситуація протилежна: попит знизився на 38%, а пропозиція валюти зросла. Це може свідчити, що на ринку формується певний дисбаланс, який може підштовхнути курс до зростання.

Не варто забувати й про політичний фактор, зокрема можливі переговори про перемир'я можуть створити додаткові спекуляції та нестабільність на ринку.

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Також ми повідомляли, що за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії між українською та американською делегацією, сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні, а Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню.