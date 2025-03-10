В три раза больше, чем по стране — сколько зарабатывают чиновники во время войны в Украине

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пока украинцы уже четвертый год сражаются с превосходящим по силам противником и ищут средства для выживания в условиях замороженных социальных стандартов, зарплаты украинских чиновников растут, как на дрожжах, превышая среднюю зарплату по стране в 3-10 раз.

Новини.LIVE выяснили, сколько во время войны зарабатывают госслужащие и в каких ведомствах зарплаты больше.

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Средняя зарплата в Украине выросла почти на четверть

По итогам 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 23,1% и составила 21,5 тыс. грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики. При этом, по данным Пенсионного фонда, средняя зарплата, с которой насчитываются пенсии, еще меньше и составляет 17,5 тыс. грн.

В то же время минимальная зарплата, согласно Бюджетной декларации, которую Кабмин утвердил еще в середине прошлого года, не будет расти вплоть до 2027 года.

Как объяснил в эфире Ранок.LIVE народный депутат Богдан Кицак, увеличение минимальной заработной платы в Украине приостановлено в соответствии с меморандумом с МВФ и Всемирным банком.

"Ее рост существенно скажется на бюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих. Поэтому в ближайшее время повышения не будет", — пояснил депутат.

Зарплаты чиновников в 3-10 раз выше среднего по стране

У украинских чиновников дела идут куда лучше. Как свидетельствуют данные Министерства финансов, зарплаты чиновников за то же время выросли на 40,9%, до 54,4 тыс. грн. В номинальных значениях за год рост составил 15 тыс. грн.

Более подробно об уровне зарплат в разрезе ведомств и министерств смотрите в инфографике:

Но нужно помнить, что это лишь средние данные. Зарплаты руководства министерств и ведомств по итогам года увеличилась на 24,5% и составили в среднем 117,6 тыс. грн. Более подробно смотрите в инфографике:

В Украине сократили 30% госслужащих

Тем временем в правительстве утверждают, что постоянно ищут возможности сэкономить бюджет и сокращают численность государственных чиновников.

"Постоянно продолжается оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств. За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. Более чем на 30 тыс. сократилось количество чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", — заявил Шмыгаль на брифинге в четверг, 6 марта.

Впрочем, как утверждает нардеп, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина, это не более чем манипуляция.

"Правительственные математики удивляют очередными расчетами. 188 млрд грн будет потрачено в 2025 году из государственного бюджета на оплату труда работников министерств, служб, агентств (это без учета расходов на Минобороны, пограничников, Нацгвардию, ГСЧС, СБУ, разведчиков, спецсвязь). В 2022 году такие расходы на оплату труда составили 153 млрд грн. Увеличение бюджетных расходов в 1,2 раза", — написала Южанина на свой странице в Telegram, добавив, что для некоторых ведомств расходы на оплату труда выросли еще сильнее. Например, для Счетной палаты — в 2,8 раза, а для Государственного бюро расследований — в 1,5 раза.

Таким образом, как отметил нардеп, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, большинство пунктов реформы оплаты труда госслужащих, которую правительство анонсировало накануне 2024 года, так и остались на бумаге.



"Мы продолжаем финансировать "функции" (значительная часть которых не выполняется должным образом или вообще уже не нужна), помещения, рабочие места чиновников, количество разрабатываемых нормативно-правовых актов (в том числе тех, которые впоследствии отменяют как ненужные), командировки, повышения квалификации — и никак не спрашиваем о результате, время от времени формально проводя хорошо воспринятые в обществе "сокращения госслужащих", — написал Гетманцев, добавив, что финансирование, по-прежнему, происходит по-разному, зачастую непонятно и несправедливо.

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