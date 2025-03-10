Утричі більше, ніж по країні — скільки заробляють чиновники під час війни в Україні

Гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Поки українці вже четвертий рік борються з переважаючим за силами супротивником, і шукають засоби для виживання в умовах заморожених соціальних стандартів, зарплати українських чиновників зростають, як на дріжджах, перевищуючи середню зарплату в країні в 3-10 разів.

Новини.LIVE з'ясували, скільки під час війни заробляють держслужбовці і в яких відомствах зарплати більші.

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Середня зарплатня в Україні зросла майже на чверть

За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% і становила 21,5 тис. грн. Такі дані наводить Державна служба статистики. Водночас, за даними Пенсійного фонду, середня зарплата, з якої нараховуються пенсії, ще менша і становить 17,5 тис. грн.

Водночас мінімальна зарплата, згідно з Бюджетною декларацією, яку Кабмін затвердив ще в середині минулого року, не зростатиме аж до 2027 року.

Як пояснив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Богдан Кицак, збільшення мінімальної заробітної плати в Україні призупинено відповідно до меморандуму з МВФ і Світовим банком.

"Її зростання суттєво позначиться на бюджеті, тому що потягне за собою перегляд зарплат держслужбовців. Тому найближчим часом підвищення не буде", — пояснив депутат.

Зарплати чиновників у 3-10 разів вищі за середні по країні

В українських чиновників справи йдуть куди краще. Як свідчать дані Міністерства фінансів, зарплати чиновників за той самий час зросли на 40,9%, до 54,4 тис. грн. У номінальних значеннях за рік зростання становило 15 тис. грн.

Детальніше про рівень зарплат у розрізі відомств і міністерств дивіться в інфографіці:

Але потрібно пам'ятати, що це лише середні дані. Зарплати керівництва міністерств і відомств за підсумками року збільшилися на 24,5% і становили в середньому 117,6 тис. грн. Детальніше дивіться в інфографіці:

В Україні скоротили 30% держслужбовців

Тим часом в уряді стверджують, що постійно шукають можливості заощадити бюджет і скорочують чисельність чиновників.

"Постійно триває оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади, міністерств. За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30%. Більш ніж на 30 тис. скоротилася кількість чиновників. Це важливий елемент економії державного бюджету за останні три роки", — заявив Шмигаль на брифінгу в четвер, 6 березня.

Утім, як стверджує нардеп, член комітету з фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, це не більше ніж маніпуляція.

"Урядові математики дивують черговими розрахунками. 188 млрд грн буде витрачено 2025 року з державного бюджету на оплату праці працівників міністерств, служб, агентств (це без урахування витрат на Міноборони, прикордонників, Нацгвардію, ДСНС, СБУ, розвідників, спецзв'язок). У 2022 році такі видатки на оплату праці становили 153 млрд грн. Збільшення бюджетних видатків у 1,2 раза", — написала Южаніна на своїй сторінці в Telegram, додавши, що для деяких відомств витрати на оплату праці зросли ще сильніше. Наприклад, для Рахункової палати — у 2,8 раза, а для Державного бюро розслідувань — у 1,5 раза.

Таким чином, як зазначив нардеп, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, більшість пунктів реформи оплати праці держслужбовців, яку уряд анонсував напередодні 2024 року, так і залишилися на папері.



"Ми продовжуємо фінансувати "функції" (значна частина яких не виконується належним чином або взагалі вже не потрібна), приміщення, робочі місця чиновників, кількість розроблюваних нормативно-правових актів (зокрема тих, що згодом скасовуються як непотрібні), відрядження, підвищення кваліфікації — і ніяк не питаємо про оплату праці держслужбовців і ніяк не запитуємо про результат, час від часу формально проводячи добре сприйняті в суспільстві "скорочення держслужбовців", — написав Гетманцев, додавши, що фінансування, як і раніше, відбувається по-різному, часто незрозуміло і несправедливо.

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