Пільги вчителям у зоні бойових дій — на що можуть розраховувати у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Бюджетники, які виконують посадові обов’язки в зоні активних бойових дій, мають право на додаткове фінансове забезпечення. Це поширюється і на вчителів закладів середньої освіти. Інших пільг для них не передбачено.

Про це розповіло Міністерство освіти і науки України в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE як відповідь на офіційний запит.

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Які пільги мають педагоги

Працюючи в зоні активних бойових дій, вчителі можуть розраховувати на грошове заохочення. Законом не встановлені обов’язкові доплати, проте місцева влада має повноваження на власний розсуд запроваджувати надбавки (муніципальні), премії та інші фінансові винагороди для стимулювання роботи педагогів.

Як варіант — керівництво закладу освіти може ініціювати встановлення надбавки за престижність праці в максимальному розмірі (30%). Мінімальний відсоток перебуває на рівні 5%. Окремо в МОН нагадали про постанову Кабінету міністрів від 25 серпня 2023 року № 928:

"На період воєнного стану встановлено надбавку за роботу з особливими умовами праці працівникам, які безпосередньо виконують обов’язки й завдання на територіях можливих та активних бойових дій, у розмірі 50% і 100% посадового окладу відповідно".

Органи місцевого самоврядування, військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення) можуть запроваджувати таку надбавку працівникам закладів, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, зокрема й педагогам.

Зауважимо, керівник школи несе персональну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів під час встановлення доплати. Він зобов’язаний не допустити виплату коштів працівникам, які перебувають за межами відповідних територій.

Відповідь МОН на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителям передбачені надбавки у 2025 році. Окрім посадового окладу, вони отримують премії, доплати за вислугу років і престижність праці. Також обов’язковою є надбавка в розмірі 1000 грн щомісяця за роботу в несприятливих умовах праці.

Також ми писали, що вчителі скаржилися на зменшення зарплати у січні. МОН пояснило, що заклади освіти можуть зменшити надбавку за престижність праці (з 30% до 5%), аби компенсувати витрати на доплату за роботу в несприятливих умовах.