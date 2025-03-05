Вчительська тисяча — чому педагоги отримували меншу зарплату

Вчителька на уроці. Фото: УНІАН

Українським педагогам обіцяли щомісячну надбавку за роботу в несприятливих умовах праці. Але так звана "вчительська тисяча" надійшла не всім. Більше того, деякі освітяни отримали у січні меншу зарплату, що викликало обурення у представників спільноти. Постає питання, чим пояснюється різниця у фінансових виплатах педагогів.

Про це розповіло Міністерство освіти і науки України в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE як відповідь на офіційний запит.

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Чому зарплата може зменшитися

Дохід вчителів залежить від багатьох факторів і складається з посадового окладу плюс надбавок. З 1 січня 2025 року всім освітянам належить обов’язкова виплата за роботу в несприятливих умовах у розмірі 1000 грн щомісяця. Водночас надбавка за престижність праці залишається нефіксованою і становить від 5% до 30% ставки.

"Недоброчесні громади можуть виплатити доплату (виконати обов’язок), але водночас зменшити надбавку за престижність (зекономити кошти для місцевого бюджету). Отже, учитель із такої громади може отримали "на руки" таку саму зарплату, як і торік", — зауважили в МОН на запит сайту Новини.LIVE.

Аби уникнути такого зловживання, навіть проводилися наради з керівництвом областей. Міністерство постійно моніторить виплату коштів, а впродовж лютого обіцяло провести аналіз у розрізі кожної громади, чи збільшилася фактично сумарна зарплата вчителя.

Відповідь МОН на офіційний запит. Фото: Новини.LIVE

Важливо уточнити: заклади освіти мають право на власний розсуд скасовувати надбавки чи зменшувати відсоток, якщо ці доплати необов’язкові або нефіксовані, тобто встановлюються у граничних розмірах. Відповідальність за своєчасне і правильне нарахування зарплати покладається на керівників шкіл.

Як варіант, МОН може ініціювати обговорення фіксації надбавки за престижність для вчителів на рівні 30%. Таке рішення виключить можливість маніпуляцій з боку місцевої влади, а розмір доходу освітян точно зросте. Працівників закладів просять повідомляти, якщо у школі відбуваються неправомірні дії з виплатою зарплати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у МОН зробили важливу заяву стосовно "вчительської тисячі". Педагоги мають право вимагати нарахування коштів у закладів освіти та місцевої влади, оскільки надбавка є обов'язковою. На виплату вже надійшло фінансування з державного бюджету.

Також ми писали, що насправді відбувається з доплатою вчителям. За січень 1 000 грн отримали далеко не всі працівники освітньої сфери. Але в МОН запевнили, що затримки ситуаційні, а кошти обов’язково надійдуть на рахунки адресатів.