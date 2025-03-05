Учительская тысяча — почему педагоги получали меньшую зарплату

Учительница на уроке. Фото: УНИАН

Украинским педагогам обещали ежемесячную надбавку за работу в неблагоприятных условиях труда. Но так называемая "учительская тысяча" поступила не всем. Более того, некоторые педагоги получили в январе меньшую зарплату, что вызвало возмущение у представителей сообщества. Возникает вопрос, чем объясняется разница в финансовых выплатах педагогов.

Об этом рассказало Министерство образования и науки Украины в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE в качестве ответа на официальный запрос.

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Почему зарплата может уменьшиться

Доход учителей зависит от многих факторов и состоит из должностного оклада плюс надбавок. С 1 января 2025 года всем педагогам положена обязательная выплата за работу в неблагоприятных условиях в размере 1 000 грн ежемесячно. Однако надбавка за престижность труда остается нефиксированной и составляет от 5% до 30% ставки.

"Недобросовестные громады могут выплатить доплату (выполнить обязанность), но одновременно уменьшить надбавку за престижность (сэкономить деньги для местного бюджета). Следовательно, учитель из такой общины может получить "на руки" такую же зарплату, как и в прошлом году", — отметили в МОН на запрос сайта Новини.LIVE.

Чтобы избежать такого злоупотребления, даже проводились совещания с руководством областей. Министерство постоянно мониторит выплату денег, а в течение февраля обещало провести анализ в разрезе каждой общины, увеличилась ли фактически суммарная зарплата учителя.

Ответ МОН на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Важно уточнить: учебные заведения имеют право по своему усмотрению отменять надбавки или уменьшать процент, если эти доплаты необязательные или нефиксированные, то есть устанавливаются в предельных размерах. Ответственность за своевременное и правильное начисление зарплаты возлагается на руководителей школ.

Как вариант, МОН может инициировать обсуждение фиксации надбавки за престижность для учителей на уровне 30%. Такое решение исключит возможность манипуляций со стороны местных властей, а размер дохода педагогов точно возрастет. Сотрудников учреждений просят сообщать, если в школе происходят неправомерные действия с выплатой зарплаты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в МОН сделали важное заявление относительно "учительской тысячи". Педагоги имеют право требовать начисления средств в учебных заведений и местных властей, поскольку надбавка является обязательной. На выплату уже поступило финансирование из государственного бюджета.

Также мы писали, что на самом деле происходит с доплатой учителям. За январь 1 000 грн получили далеко не все сотрудники образовательной сферы. Но в МОН заверили, что задержки ситуационные, а деньги обязательно поступят на счета адресатов.