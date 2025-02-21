Вчительська тисяча – чи отримали педагоги додаткові гроші та що відбувається з нарахуваннями

Гривні різних номіналів. Фото: УНІАН

В Україні запровадили доплати "за роботу в несприятливих умовах праці" для педагогічних співробітників. Передбачається, що з січня 2025 року вчителі почали отримувати 1 000 грн до посадового окладу, а з 1 вересня їм виплачуватимуть по 2 000 грн. Постає питання, чи вдалося виконати план за січень і забезпечити всіх педагогів надбавкою до зарплати.

Про це Міністерство освіти і науки України розповіло в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE у відповідь на офіційний запит.

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Чи відбулися виплати 1 000 грн за січень 2025

Чимало українців у соціальних мережах скаржилися, що не отримали обіцяну доплату за перший місяць 2025 року. В МОН уточнили, що виплати відбулися в більшості громад, але не обійшлося без затримок. Адже січень — це початок нового бюджетного періоду, який завжди пов'язаний із низкою підготовчих процедур.

Йдеться про проведення засідань та ухвалення відповідних рішень місцевими радами, здійснення певних організаційних заходів органами Державної казначейської служби тощо. У всякому разі, хоч із запізненням, але всі педагогічні працівники отримають надбавку до посадового окладу в розмірі 1 000 грн.

Зауважимо, що це сума з урахуванням податків і зборів, які українці сплачують з офіційних доходів. Тобто початковий розмір за місяць становить 1 300 грн, але "на руки" видають менше.

"На виплату зазначеної доплати в Держбюджеті України на 2025 рік передбачено окрему субвенцію в обсязі майже 12 млрд гривень. Уряд 27.12.2024 розподілив частину субвенції на січень-червень 2025 в обсязі 4,6 млрд грн між бюджетами територіальних громад відповідно до оперативних даних обласних адміністрацій щодо кількості педагогів (ставок) у школах", — уточнило МОН в коментарі сайту Новини.LIVE.

Як відомо, кошти субвенції розподілили на майже 500 тисяч ставок педагогічних працівників. Ще 7,4 млрд гривень розділять окремим рішенням уряду на кількість вчителів у наступному навчальному році (з вересня 2025, коли розмір доплати збільшиться до 2 000 грн.

В МОН запевнили, що питання виплати перебуває на постійному контролі, тож не варто хвилюватися за реалізацію нововведення.

Відповідь МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати українських вчителів залежать від багатьох показників. Зокрема посадового окладу, який визначається тарифним розрядом, обов’язкових надбавок, премій тощо. В середньому педагоги отримують 13 000 грн щомісяця.

Також ми писали, що набув чинності закон "Про дошкільну освіту", який передбачив багато нововведень для вчителів. Наприклад, відтепер встановлена однакова тривалість щорічної оплачуваної відпустки для всіх працівників ЗДО — 56 календарних днів.