Вчительська тисяча — чи отримають додаткові гроші педагоги, в яких мінімальна зарплата

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

Не так давно українські вчителі почали отримувати доплату в розмірі 1 тис. грн до своєї основної зарплати. Тепер стало відомо, як це стосується педагогів, чия заробітна плата не перевищує мінімалку.

Про те, які доплати отримають педагоги з мінімальною зарплатою у 2025 році, повідомило Міністерство освіти та науки України.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1515, назва доплати "за особливі умови праці" була змінена на "за роботу в несприятливих умовах праці". У МОН зазначили, що:

з початку року вчителі отримують доплату у розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн після податків);

з 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться до 2,6 тис. грн (2 тис. грн після оподаткування).

У міністерстві також уточнили, що зміна назви надбавки вплинула на те, що ця доплата не враховується при визначенні розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Якщо виплати вчителів менші за мінімальну, роботодавець має збільшити суму до розміру мінімальної зарплати.

"Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці", — пояснили в Міністерстві.

Отже, якщо раніше доплата вчителям встановлювалася для досягнення мінімального рівня зарплати, то її розмір залишатиметься без змін. При цьому "учительська тисяча" буде нараховуватися додатково до мінімальної заробітної плати.

Раніше ми писали, що у 2025 році уряд вирішив не підвищувати мінімальну зарплату, залишивши її на рівні 8 тис. грн. Однак після відрахувань на військовий збір і податки, працівники отримують менше.

Також ми розповідали, що згідно з Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000, затвердженим 14 вересня 2024 року, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишатиметься на позначці 8 000 грн. Водночас у Верховну Раду був поданий законопроєкт, який передбачає перегляд розміру мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму.