Учительская тысяча — получат ли дополнительные деньги педагоги, у которых минимальная зарплата

Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

Не так давно украинские учителя начали получать доплату в размере 1 тыс. грн к своей основной зарплате. Теперь стало известно, как это касается педагогов, чья заработная плата не превышает минималку.

О том, какие доплаты получат педагоги с минимальной зарплатой в 2025 году, сообщило Министерство образования и науки Украины.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2024 № 1515, название доплаты "за особые условия труда" было изменено на "за работу в неблагоприятных условиях труда". В МОН отметили, что:

с начала года учителя получают доплату в размере 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн после налогов);

с 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн после налогообложения).

В министерстве также уточнили, что изменение названия надбавки повлияло на то, что эта доплата не учитывается при определении размера заработной платы для обеспечения ее минимального уровня. Если выплаты учителей меньше минимальной, работодатель должен увеличить суму до размера минимальной зарплаты.

"Если месячная заработная плата работника ниже законодательно определенной минимальной (8000 грн на февраль 2025 года), работодатель проводит доплату до уровня минимальной заработной платы. Для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда", — пояснили в Министерстве.

Итак, если раньше доплата учителям устанавливалась для достижения минимального уровня зарплаты, то ее размер будет оставаться без изменений. При этом "учительская тысяча" будет начисляться дополнительно к минимальной заработной плате.

Ранее мы писали, что в 2025 году правительство решило не повышать минимальную зарплату, оставив ее на уровне 8 тыс. грн. Однако после отчислений на военный сбор и налоги, работники получают меньше.

Также мы рассказывали, что согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" №12000, утвержденному 14 сентября 2024 года, минимальная заработная плата с 1 января 2025 года будет оставаться на отметке 8 000 грн. В то же время в Верховную Раду был подан законопроект, который предусматривает пересмотр размера минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума.