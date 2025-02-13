В Україні з'явилися нові посади для вчителів та подовжили відпустки — що відомо

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

Уряд України ухвалив зміни, які гарантують усім працівникам закладів дошкільної освіти (ЗДО) однакову тривалість щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів. Нововведення передбачене Законом України "Про дошкільну освіту" та покликане покращити умови праці, захистити права і соціальні гарантії педагогів.

Про те, які зміни підготували для працівників дошкільної освіти, повідомив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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До ухвалення цієї постанови тривалість відпустки залежала від посади. Тепер усі фахівці дошкільної освіти матимуть однакові умови для відпочинку та відновлення сил, що забезпечує більш справедливий розподіл соціальних гарантій та комфортні умови праці. Нововведення поширюється на такі категорії педагогічних працівників:

музичних керівників;

соціальних педагогів;

практичних психологів;

вихователів-методистів;

керівників дитячих садків;

інструкторів з фізичного виховання;

завідувачів закладів дошкільної освіти.

Це означає, що всі зазначені спеціалісти зможуть щороку повноцінно відпочивати протягом 56 днів, що позитивно позначиться на їхній продуктивності та професійній ефективності.

Що ще змінилося для працівників освітньої сфери

Окрім уніфікації тривалості відпусток, уряд розширив Перелік педагогічних посад. До нього включено:

асистента викладача;

асистента майстра виробничого навчання;

заступника директора з наукової роботи у наукових ліцеях.

Ці зміни спрямовані на підвищення престижу педагогічних посад та адаптацію освітньої сфери до сучасних стандартів і вимог.

Раніше ми писали, що нещодавно українські педагоги почали отримувати додаткову виплату в розмірі 1 тис. грн до своєї основної заробітної плати. Зараз стало відомо, як це торкнеться вчителів, чий дохід не перевищує мінімального рівня.

Також ми розповідали, що кожен працівник в Україні має право на виплату компенсації за невикористані дні щорічної відпустки. Працівнику нараховують щонайменше 24 календарні дні відпочинку за кожен повний рік роботи.