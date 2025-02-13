В Украине появились новые должности для учителей и продлили отпуска — что известно

Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

Правительство Украины приняло изменения, которые гарантируют всем работникам учреждений дошкольного образования (ЗДО) одинаковую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска — 56 дней. Нововведение предусмотрено Законом Украины "О дошкольном образовании" и призвано улучшить условия труда, защитить права и социальные гарантии педагогов.

О том, какие изменения подготовили для работников дошкольного образования, сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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До принятия этого постановления продолжительность отпуска зависела от должности. Теперь все специалисты дошкольного образования будут иметь одинаковые условия для отдыха и восстановления сил, что обеспечивает более справедливое распределение социальных гарантий и комфортные условия труда. Нововведение распространяется на такие категории педагогических работников:

музыкальных руководителей;

социальных педагогов;

практических психологов;

воспитателей-методистов;

руководителей детских садов;

инструкторов по физическому воспитанию;

заведующих заведениями дошкольного образования.

Это означает, что все указанные специалисты смогут ежегодно полноценно отдыхать в течение 56 дней, что положительно скажется на их производительности и профессиональной эффективности.

Что еще изменилось для работников образовательной сферы

Кроме унификации продолжительности отпусков, правительство расширило Перечень педагогических должностей. В него включены:

ассистента преподавателя;

ассистента мастера производственного обучения;

заместителя директора по научной работе в научных лицеях.

Эти изменения направлены на повышение престижа педагогических должностей и адаптацию образовательной сферы к современным стандартам и требованиям.

Ранее мы писали, что недавно украинские педагоги начали получать дополнительную выплату в размере 1 тыс. грн к своей основной заработной плате. Сейчас стало известно, как это коснется учителей, чей доход не превышает минимального уровня.

Также мы рассказывали, что каждый работник в Украине имеет право на выплату компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Работнику начисляют не менее 24 календарных дней отдыха за каждый полный год работы.