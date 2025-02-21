Тарифна сітка, надбавки і премії – від чого залежить зарплата вчителя в Україні

Вчителька у школі. Фото: УНІАН

Середня зарплата вчителів в Україні становить орієнтовно 13 000 грн. Суми формуються по-різному, бо включають базові ставки за тарифними розрядами, обов’язкові доплати і надбавки. Постає питання, від чого залежить розмір виплат педагогічних працівників у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE направила офіційний запит в Міністерство освіти і науки України та отримала відповідь на це питання.

Читайте також:

Як формується зарплата вчителя

Розміри посадових окладів педагогічних співробітників у закладах освіти залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС). Це затверджено наказом МОН від 26.09.2005 № 557 та постановою Кабінету міністрів вiд 30.08.2002 № 1298.

Додаток 6 до наказу містить тарифні розряди, за якими обчислюють посадові оклади вчителів. Ставки залежать від кваліфікаційної категорії. Наприклад, якщо педагог не має категорії, то його тарифний розряд — 10-11. Далі в порядку збільшення:

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

"У примітці до цього додатка вказано, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (вищу освіту), встановлюється 11 тарифний розряд. Присвоєння категорій та встановлення тарифного розряду здійснюється за результатами атестації", — відповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

Плюс за постановою КМУ № 22 від 11 січня 2018 року № 22 всі педагогічні працівники, зокрема вчителі закладів загальної середньої освіти, мають право на підвищення посадових окладів на 10%. Таке збільшення формує новий оклад, від розміру якого обчислюють інші доплати й надбавки.

Відповідь МОН на запит редакції. Фото: Новини.LIVE

Які надбавки мають вчителі в Україні

Окрім посадового окладу, існують обов’язкові доплати за окремі види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах освіти. Їх можна встановлювати на весь обсяг навчального навантаження або лише частину. До переліку таких надбавок входить:

доплата за вислугу років — здійснюється щомісяця у відсотках до ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи (понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%і понад 20 років — 30%);

доплата за престижність праці — встановлюється у граничному розмірі 30% окладу, але не менше 5% (розмір визначає керівник закладу в межах фонду оплати праці).

Окремо вчителів можуть преміювати на підставі положення, затвердженого керівництвом школи. Порядок і розміри визначають відповідно до внеску педагога в загальні результати роботи.

"Гарантіями держави є виплата щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання покладених обов’язків, а також допомога на оздоровлення в розмірі місячної ставки під час надання щорічної відпустки", — уточнили в міністерстві.

Також у 2025 року МОН запровадило доплату за роботу в несприятливих умовах. Йдеться про регулярну виплату всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм у розмірі 1 000 грн (з 1 січня) та 2 000 грн (з 1 вересня).

Нагадаємо, МОН дало рекомендації щодо оплати праці в дитячих садках. Питання грошового забезпечення педагогів у закладах дошкільної освіти унормували наказом відомства № 100, який застосовують з 1 січня 2025 року. В Міністерстві застерегли від деяких рішень.

Також ми писали, що педагоги в Україні отримують невеликі зарплати, але на кадрових порталах регулярно з’являються пропозиції роботи з доходом до 40 000 грн. Стільки можуть отримувати репетитори з математики і вчителі іноземних мов.