Тарифна сітка, надбавки і премії – від чого залежить зарплата вчителя в Україні

Не тільки посадовий оклад — від чого залежить зарплата вчителя
Середня зарплата вчителів в Україні становить орієнтовно 13 000 грн. Суми формуються по-різному, бо включають базові ставки за тарифними розрядами, обов’язкові доплати і надбавки. Постає питання, від чого залежить розмір виплат педагогічних працівників у 2025 році.
Редакція Новини.LIVE направила офіційний запит в Міністерство освіти і науки України та отримала відповідь на це питання.
Як формується зарплата вчителя
Розміри посадових окладів педагогічних співробітників у закладах освіти залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС). Це затверджено наказом МОН від 26.09.2005 № 557 та постановою Кабінету міністрів вiд 30.08.2002 № 1298.
Додаток 6 до наказу містить тарифні розряди, за якими обчислюють посадові оклади вчителів. Ставки залежать від кваліфікаційної категорії. Наприклад, якщо педагог не має категорії, то його тарифний розряд — 10-11. Далі в порядку збільшення:
- друга категорія — 12 тарифний розряд;
- перша категорія — 13 тарифний розряд;
- вища категорія — 14 тарифний розряд.
"У примітці до цього додатка вказано, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (вищу освіту), встановлюється 11 тарифний розряд. Присвоєння категорій та встановлення тарифного розряду здійснюється за результатами атестації", — відповіли в МОН на запит Новини.LIVE.
Плюс за постановою КМУ № 22 від 11 січня 2018 року № 22 всі педагогічні працівники, зокрема вчителі закладів загальної середньої освіти, мають право на підвищення посадових окладів на 10%. Таке збільшення формує новий оклад, від розміру якого обчислюють інші доплати й надбавки.
Які надбавки мають вчителі в Україні
Окрім посадового окладу, існують обов’язкові доплати за окремі види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах освіти. Їх можна встановлювати на весь обсяг навчального навантаження або лише частину. До переліку таких надбавок входить:
- доплата за вислугу років — здійснюється щомісяця у відсотках до ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи (понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%і понад 20 років — 30%);
- доплата за престижність праці — встановлюється у граничному розмірі 30% окладу, але не менше 5% (розмір визначає керівник закладу в межах фонду оплати праці).
Окремо вчителів можуть преміювати на підставі положення, затвердженого керівництвом школи. Порядок і розміри визначають відповідно до внеску педагога в загальні результати роботи.
"Гарантіями держави є виплата щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання покладених обов’язків, а також допомога на оздоровлення в розмірі місячної ставки під час надання щорічної відпустки", — уточнили в міністерстві.
Також у 2025 року МОН запровадило доплату за роботу в несприятливих умовах. Йдеться про регулярну виплату всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм у розмірі 1 000 грн (з 1 січня) та 2 000 грн (з 1 вересня).
Нагадаємо, МОН дало рекомендації щодо оплати праці в дитячих садках. Питання грошового забезпечення педагогів у закладах дошкільної освіти унормували наказом відомства № 100, який застосовують з 1 січня 2025 року. В Міністерстві застерегли від деяких рішень.
Також ми писали, що педагоги в Україні отримують невеликі зарплати, але на кадрових порталах регулярно з’являються пропозиції роботи з доходом до 40 000 грн. Стільки можуть отримувати репетитори з математики і вчителі іноземних мов.
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