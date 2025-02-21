Тарифная сетка, надбавки и премии – от чего зависит зарплата учителя в Украине

Учительница в школе. Фото: УНИАН

Средняя зарплата учителей в Украине составляет ориентировочно 13 000 грн. Суммы формируются по-разному, ведь включают базовые ставки по тарифным разрядам, обязательные доплаты и надбавки. Возникает вопрос, от чего зависит размер выплат педагогических сотрудников в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE направила официальный запрос в Министерство образования и науки Украины и получила ответ на этот вопрос.

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Как формируется зарплата учителя

Размеры должностных окладов педагогических сотрудников в учебных заведениях зависят от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (далее — ЕТС). Это утверждено приказом МОН от 26.09.2005 № 557 и постановлением Кабинета министров от 30.08.2002 № 1298.

Приложение 6 к приказу содержит тарифные разряды, по которым исчисляют должностные оклады учителей. Ставки зависят от квалификационной категории. Например, если педагог не имеет категории, то его тарифный разряд — 10-11. Далее в порядке увеличения:

вторая категория — 12 тарифный разряд;

первая категория — 13 тарифный разряд;

высшая категория — 14 тарифный разряд.

"В примечании к этому приложению указано, что специалистам, имеющим образовательно-квалификационный уровень специалиста или магистра (высшее образование), устанавливается 11 тарифный разряд. Присвоение категорий и установление тарифного разряда осуществляется по результатам аттестации", — ответили в МОН по запросу Новини.LIVE.

Плюс за постановлением КМУ № 22 от 11 января 2018 года № 22 все педагогические сотрудники, в частности учителя учреждений общего среднего образования, имеют право на повышение должностных окладов на 10%. Такое увеличение формирует новый оклад, от размера которого исчисляют другие доплаты и надбавки.

Какие надбавки имеют учителя в Украине

Кроме должностного оклада, существуют обязательные доплаты за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учебных заведениях. Их можно устанавливать на весь объем учебной нагрузки или только часть. В перечень таких надбавок входит:

доплата за выслугу лет — осуществляется ежемесячно в процентах к ставке заработной платы в зависимости от стажа педагогической работы (более 3 лет — 10%, более 10 лет — 20% и более 20 лет — 30%);

доплата за престижность труда — устанавливается в предельном размере 30% оклада, но не менее 5% (размер определяет руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда).

Отдельно учителей могут премировать на основании положения, утвержденного руководством школы. Порядок и размеры определяют в соответствии с вкладом педагога в общие результаты работы.

"Гарантиями государства является выплата ежегодного денежного вознаграждения в размере до одного должностного оклада за добросовестный труд, образцовое выполнение возложенных обязанностей, а также помощь на оздоровление в размере месячной ставки при предоставлении ежегодного отпуска", — уточнили в министерстве.

Также в 2025 году МОН ввело доплату за работу в неблагоприятных условиях. Речь идет о регулярной выплате всем педагогическим сотрудникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм в размере 1 000 грн (с 1 января) и 2 000 грн (с 1 сентября).

Напомним, МОН дало рекомендации по оплате труда в детских садах. Вопрос денежного обеспечения педагогов в учреждениях дошкольного образования нормировали приказом ведомства № 100, который применяют с 1 января 2025 года. В Министерстве предостерегли от некоторых решений.

Также мы писали, что педагоги в Украине получают небольшие зарплаты, но на кадровых порталах регулярно появляются предложения работы с доходом до 40 000 грн. Столько могут получать репетиторы по математике и учителя иностранных языков.