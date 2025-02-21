Учительская тысяча – получили ли педагоги дополнительные деньги и что происходит с начислениями

Гривны разных номиналов. Фото: УНИАН

В Украине ввели доплаты "за работу в неблагоприятных условиях труда" для педагогических работников. Предполагается, что с января 2025 года учителя начали получать 1 000 грн к должностному окладу, а с 1 сентября им будут выплачивать по 2 000 грн. Возникает вопрос, удалось ли выполнить план за январь и обеспечить всех педагогов прибавкой к зарплате.

Об этом Министерство образования и науки Украины рассказало в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE в ответ на официальный запрос.

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Состоялись ли выплаты 1 000 грн за январь 2025 года

Многие украинцы в социальных сетях жаловались, что не получили обещанную доплату за первый месяц 2025 года. В МОН уточнили, что выплаты состоялись в большинстве общин, но не обошлось без задержек. Ведь январь — это начало нового бюджетного периода, который всегда связан с рядом подготовительных процедур.

Речь идет о проведении заседаний и принятии соответствующих решений местными советами, осуществлении определенных организационных мероприятий органами Государственной казначейской службы и др. Во всяком случае, хоть с опозданием, но все педагогические сотрудники получат надбавку к должностному окладу в размере 1 000 грн.

Отметим, что это сумма с учетом налогов и сборов, которые украинцы платят с официальных доходов. То есть начальный размер за месяц составляет 1 300 грн, но "на руки" выдают меньше.

"На выплату указанной доплаты в Госбюджете Украины на 2025 год предусмотрена отдельная субвенция в объеме почти 12 млрд гривен. Правительство 27.12.2024 распределило часть субвенции на январь-июнь 2025 в объеме 4,6 млрд грн между бюджетами территориальных общин в соответствии с оперативными данными областных администраций по количеству педагогов (ставок) в школах", — уточнило МОН в комментарии сайту Новини.LIVE.

Как известно, деньги субвенции распределили на почти 500 тысяч ставок педагогических работников. Еще 7,4 млрд гривен разделят отдельным решением правительства на количество учителей в следующем учебном году (с сентября 2025, когда размер доплаты увеличится до 2 000 грн.

В МОН заверили, что вопрос выплаты находится на постоянном контроле, поэтому не стоит волноваться за реализацию нововведения.

Ответ МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты украинских учителей зависят от многих показателей. В частности должностного оклада, который определяется тарифным разрядом, обязательных надбавок, премий и тому подобное. В среднем педагоги получают 13 000 грн ежемесячно.

Также мы писали, что вступил в силу закон "О дошкольном образовании", который предусмотрел много нововведений для учителей. Например, отныне установлена одинаковая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех сотрудников ЗДО — 56 календарных дней.