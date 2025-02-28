Зарплата вчителя у березні 2025 – які надбавки і доплати передбачені

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Педагоги в Україні отримують близько 13 000 грн (середній показник). Але зарплату вчителя формує не лише посадовий оклад. Частину суми складають різноманітні надбавки і доплати, без яких дохід педагогічних співробітників не дотягував би навіть до мінімально встановленого розміру.

Редакція Новини.LIVE направила офіційний запит у Міністерство освіти і науки України та дізналася, які надбавки передбачені для вчителів у 2025 році.

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Надбавки і доплати педагогів

Посадовий оклад — це кістяк зарплати вчителів. Але існують певні грошові заохочення, завдяки яким сума доволі відчутно збільшується. Кошти виплачують за окремі види педагогічної діяльності та встановлюють на весь обсяг навчального навантаження або частину. Обов’язковими є доплати:

за вислугу років;

за престижність праці.

Перша надбавка — це відсоток до посадової ставки, який варіюється залежно від стажу роботи. Наприклад, 10% виплачують за стаж понад 3 роки, 20% — понад 10 років, 30% — понад 20 років. Надбавка за престижність праці — це мінімум 5% і максимум 30% до окладу (розмір визначає керівник школи).

"У 2025 році для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти запроваджено доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Уряд з урахуванням наявних фінансових ресурсів Державного бюджету затвердив постанову від 08.11.2024 № 1286, якою встановлено щомісячну надбавку", — відповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

Відповідь МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Розмір такої доплати з 1 січня — 1 000 грн без податкового навантаження. А з 1 вересня суму збільшать до 2 000 грн на місяць. Видатки передбачено коштами бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти".

Окремо існують премії, виплату яких узгоджує керівництво школи на підставі положень. Розмір фінансового забезпечення залежить від внеску вчителя у загальні результати роботи.

Плюс співробітники закладів освіти можуть розраховувати на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю (один посадовий оклад) і за зразкове виконання обов’язків. Надається допомога на оздоровлення в розмірі місячної ставки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало педагогів скаржилися, що не отримали обіцяну надбавку за "за роботу в несприятливих умовах праці" у січні. МОН запевнило, що всі виплати будуть здійсненні, просто перший місяць року — це традиційно затримки, пов’язані з низкою підготовчих процедур.

Також ми писали, скільки в середньому отримують вчителі. Їх зарплата залежить від багатьох факторів, зокрема кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, надбавок, премій і необов’язкових доплат. Мінімальна ставка перебуває на рівні 7 270 грн, але її підтягують до 8 000 грн.