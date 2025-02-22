Зарплата вчителів в Україні – скільки отримують, залежно від категорії та стажу

Гроші в руці. Фото: УНІАН

В Україні дохід педагогів залежить від багатьох факторів. На думку міністра освіти і науки Оксена Лісового, зарплата вчителів перебуває на недостатньому рівні. Тож представники цієї професії повинні бути першими в черзі на підвищення посадового окладу.

Скільки заробляють вчителі в Україні, розповіло Міністерство освіти і науки в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE у відповідь на офіційний запит.

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Яка середня зарплата вчителя

Посадовий оклад залежить від тарифного розряду і кваліфікаційної категорії. Плюс враховуються обов’язкові надбавки, премії та доплати. Мінімальна педагогічна ставка перебуває на рівні 7 270 грн. Це дохід працівника без стажу, з мінімальною надбавкою за престижність 5% і без доплат за додаткову роботу, як-от перевірку учнівських робіт або завідування кабінетами.

Такий показник актуальний станом на лютий 2025 року. Оскільки розмір зарплати не доходить до мінімально встановленого рівня, то роботодавець зобов’язаний довести суму до 8 000 грн. Отже фактично місячний дохід такого вчителя — 8 000 грн.

"Місячна зарплата досвідченого вчителя без доплат за додаткову роботу (вища категорія, педагогічні звання, надбавка за стаж 30%, мінімальна надбавка за престижність 5%) = 13 048 грн", — розповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

Якщо працівник виконує додаткову роботу, наприклад, є вчителем початкового інклюзивного класу, то його заробіток у місяць перебуватиме на рівні 19 330 грн (має вищу категорію, педагогічні звання, надбавку за стаж 30%, за престижність 20%, усі доплати).

Що цікаво, у вересні 2024 року середня зарплата педагогічного співробітника школи дорівнювала 15 500 грн, з яких 14 800 грн — тільки освітня субвенція.

Коментар МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці скаржилися, що не отримали обіцяну 1 000 грн "вчительської доплати" за січень 2025 року. Але в МОН запевнили, що кошти нарахують всім педагогічним працівникам, просто з невеликою затримкою.

Також ми писали, чи виплачуватимуть надбавку до посадового окладу вчителям, які отримують мінімальну зарплату. Роботодавцеві доведеться підняти дохід працівника до 8 000 грн, після чого "вчительську доплату" нарахують.