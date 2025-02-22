Зарплата учителей в Украине – сколько получают, в зависимости от категории и стажа

Деньги в руке. Фото: УНИАН

В Украине доход педагогов зависит от многих факторов. По мнению министра образования и науки Оксена Лисового, зарплата учителей находится на недостаточном уровне. Поэтому представители этой профессии должны быть первыми в очереди на повышение должностного оклада.

Сколько зарабатывают учителя в Украине, рассказало Министерство образования и науки в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE в ответ на официальный запрос.

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Какая средняя зарплата учителя

Должностной оклад зависит от тарифного разряда и квалификационной категории. Плюс учитываются обязательные надбавки, премии и доплаты. Минимальная педагогическая ставка находится на уровне 7 270 грн. Это доход сотрудника без стажа, с минимальной надбавкой за престижность 5% и без доплат за дополнительную работу, например, проверку ученических работ или заведование кабинетами.

Такой показатель актуален по состоянию на февраль 2025 года. Поскольку размер зарплаты не доходит до минимально установленного уровня, то работодатель обязан довести сумму до 8 000 грн. Так что фактически месячный доход такого учителя — 8 000 грн.

"Месячная зарплата опытного учителя без доплат за дополнительную работу (высшая категория, педагогические звания, надбавка за стаж 30%, минимальная надбавка за престижность 5%) = 13 048 грн", — рассказали в МОН на запрос Новини.LIVE.

Если сотрудник выполняет дополнительную работу, например, является учителем начального инклюзивного класса, то его заработок в месяц будет находиться на уровне 19 330 грн (имеет высшую категорию, педагогические звания, надбавку за стаж 30%, за престижность 20%, все доплаты).

Что интересно, в сентябре 2024 года средняя зарплата педагогического сотрудника школы равнялась 15 500 грн, из которых 14 800 грн — только образовательная субвенция.

Комментарий МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы жаловались, что не получили обещанную 1 000 грн "учительской доплаты" за январь 2025 года. Но в МОН заверили, что деньги начислят всем педагогическим сотрудникам, просто с небольшой задержкой.

Также мы писали, будут ли выплачивать надбавку к должностному окладу учителям, которые получают минимальную зарплату. Работодателю придется поднять доход сотрудника до 8 000 грн, после чего "учительскую доплату" начислят.